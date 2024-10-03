Üye Girişi
Haberler

Kodaly Quartet, Macar-Türk Dostluğu Konserinde Sanatseverlerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kodaly Quartet, 'Macar-Türk Dostluğu 100. Yılı' etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerin yoğun ilgisini topladı. Grup, Macar kültürünü tanıtarak ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

"Macar -Türk Dostluğu 100. Yılı" kapsamında "Kodaly Quartet" adlı müzik grubu sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Topluluğun kemanisti Attila Falvay, konser öncesi AA muhabirine, Kodaly Quartet'in 1966'da kurulduğunu ve kendisinin topluluğa 1980'de dahil olduğunu söyledi.

Falvay, ekibe katıldığında ekibin en genci olduğunu ancak şimdi şartların değiştiğini ifade ederek, "Arka planda oda müziği, özellikle yaylı çalgılar dörtlüsünde, müzik biraz özel çünkü bu işin edebiyatı denebilir. Hemen hemen her büyük besteci yaylı çalgılar dörtlüsü yazmayı denemek ister." dedi.

Avusturyalı klasik müzik bestecisi Franz Joseph Haydn'dan ilham aldıklarını aktaran Falvay, "Haydn'ı çok seviyoruz. Basit bir müzik tarzı olan divertimentoyu inşa eden besteciydi. 60'tan fazla yaylı çalgılar dörtlüsü yazmıştı ve bu yasaktı. Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, Franz Schubert gibi besteciler onun geleneğini ve fikirlerini takip etti. Bu yüzden onun müziğini çalmayı seviyoruz. Bugün olduğu gibi ilk parçada onun bestesini çalmayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Macar kültürünün müzik elçisi olduklarını söyleyen Falvay, Türk sanatseverler için konserde bestesci J. Haydn, Z. Kodaly, F. Mendelssohn bestelerine yer verdiklerini belirtti.

Kodaly Quartet hakkında

Budapeşte'deki Ferenc Liszt Akademisi öğrencileri tarafından 1966'da "Sebestyen" adı ile kurulan dörtlü, 1972'de Macar besteci Zoltan Kodaly'nin adını aldı.

Kodaly Quartet, hem yurt içinde hem de yurt dışında Macar kültürünün elçileri ve oda müziğinde "efsane" olarak tanımlandı.

Grup, 2022'de Macar Hükümeti tarafından "Kossuth" ödülüne layık görüldü ve başta Naxos ve Hungaroton firmaları olmak üzere 70'e yakın kayıt yaptı.

Attila Falvay, Ferenc Bango, Zoltan Tuska, ve György Eder'den oluşan dörtlü 2023 yılında 57. yılını kutlamıştı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

Kadıköy Belediyesi Müzik

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Leipzig Juventus maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig Juventus geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title