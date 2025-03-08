CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" dedi.