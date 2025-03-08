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CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" dedi.

CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıdogukan kartal:

İşte CHP’nin demokrasi ve kadına saygının bir tezahürü. Birde iktidara geldiklerini düşünsenize.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Başkanlık koltuğunda Tayyip Erdoğan otursa yine bu kadını kovardı emin olun. Bu kadın siyaset değil çirkeflik yapıyor bu çirkefliğide pişkinlikle yapması insanı sinir ediyor...

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

ya bu dana 80 yaşında adamı oraya koymakla hataaaa yapmışşsınız zaten parasını çokkkk bu da utanmadan o koltuğa oturdu ölmeden bii öncee yazıkkkk

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Haber YorumlarıTheC:

Kadınlar günü falan hikaye.. Onlar gibi düşünmüyorsanız kadın olmanız hiç önemli değil. Faşist zihniyet.

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Haber YorumlarıBlackened:

Birileri CHP'yi özgürlükçü, adam kayirmayan veya birleştirici olarak falan görüyorsa bir kez daha düşünsün. Şimdiki iktidari bu konuda ne kadar elestiriyorsaniz iki katı bunlarda var! Al birini, vur ötekine! Şu hale bak, kendi elemanlarına konusurken süre tutmuyor, eşitsizliği yüze vurunca "şunu atın dışarı". Bunlar gelince silivri daha da soguyacak, CHP çare değildir, bilin!

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Haber Yorumlarıceyhun doğan:

İnanıyorum ki bu soruşturma bile bu başkan denilen? Kişinin yaptığının yanlış olduğu için değil oy kaygısıyla yapılmıştır. Çıkaralım şunu dışarı ne demek? Zaten meclisten şu kadına haddini bildirin ! Çıkarin şu kadını ifadeleri malesef kadın haklarını en çok savunan partide söyleniyor. Sizler ancak kendiniz gibi düşünen kadınların hakkını savunursunuz. İnsanların sizlerin gerçek yüzünü görüp ona göre hareket etmesi kaçınılmaz. Kadınlarımızın dünya kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

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Haber YorumlarıHalil null:

chp 2 dönem hükümetlik yapsın ozaman vatandaş diktatörü

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