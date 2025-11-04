Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'u Anıyor

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), sanatçı Timur Selçuk'u vefatının 5. yılında anmak için "Babamın Şarkıları" adlı modern bale eserini sahneleyecek.

MSDT'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen gösteri, 6 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sunulacak.

Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, sanatçının kızı ve bale sanatçısı Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performansıyla sahneye taşınacak.

Gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 neslin sanat yolculuğunun bir iz düşümü olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Timur Selçuk'un unutulmaz eserleri "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" ve "Kırık Kalpler" klasik bale ve modern dans koreografileri ile sanatçının videoları eşliğinde sahneye konulacak.

Eserin 29 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenecek gösteriminin biletleri ise BiletiniAl'dan alınabilecek.