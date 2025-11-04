Haberler

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'u Anıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, sanatçı Timur Selçuk'u vefatının 5. yılında anmak amacıyla 'Babamın Şarkıları' adlı modern bale eserini sahneleyecek. Gösteri, Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla 6 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), sanatçı Timur Selçuk'u vefatının 5. yılında anmak için "Babamın Şarkıları" adlı modern bale eserini sahneleyecek.

MSDT'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen gösteri, 6 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sunulacak.

Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, sanatçının kızı ve bale sanatçısı Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performansıyla sahneye taşınacak.

Gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 neslin sanat yolculuğunun bir iz düşümü olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Timur Selçuk'un unutulmaz eserleri "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" ve "Kırık Kalpler" klasik bale ve modern dans koreografileri ile sanatçının videoları eşliğinde sahneye konulacak.

Eserin 29 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenecek gösteriminin biletleri ise BiletiniAl'dan alınabilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.