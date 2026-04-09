İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Momentum"un prömiyerini 17 Nisan'da yapacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 'Momentum'un prömiyerini 17 Nisan'da yapacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 4 farklı koreografiden oluşan 'Momentum' adlı eserinin prömiyerini 17 Nisan'da yapacak. Eser, çağdaş dansın özgün bakışlarını bir araya getiriyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 4 farklı koreografiden oluşan "Momentum" eserinin prömiyerini 17 Nisan'da gerçekleştirecek.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, "Interwoven", "Unison", "Kurgu" ve "Köçekçe: Bir Rapsodi" adlı koreografilerden oluşan eser ilk kez seyirciyle buluşacak.

Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak'ın müziğiyle "Interwoven", Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'in müziğiyle "Unison", Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ve Antonio Vivaldi ile Johann Sebastian Bach'ın müziğiyle "Kurgu", Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziğiyle "Köçekçe: Bir Rapsodi" eserleri beğeniye sunulacak.

Dört koreografın çağdaş dansa dair özgün bakışlarını bir araya getiren eserin kostüm tasarımlarına Gizem Betil, ışık tasarımına Bersan Baş imza attı.

Eser, 19, 24 ve 27 Nisan'da yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
