İDOB Yeni Yıl Konserleri Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) 2024 yılını kutladığı "Yeni Yıl Konserleri"nin ilki Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konserde dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler ve sevilen marşlar, polkalar seslendirildi.

Repertuvarda yer alan parçalar arasında"Guillaume Tell", "La Cenerentola", "Barbiere di Siviglia", "Les Pecheurs de Perles", "Rusalka", "La Fille du Regiment"in bulunduğu eserlerden aryalar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde İDOB Orkestrasının şefliğini İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nun ise yönetimini Volkan Akkoç üstlendi.

Konserlerde solistler, Esra Abacioğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren,Nesrin Gönüldağ, Barbora Hitay, Burak Dabakoğlu ve Burak Kul sahne aldı.

"Yeni Yıl Konserleri", bugün yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 2 Ocak 2024'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.