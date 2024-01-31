İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın Requiem eserini seslendirdi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' adlı eserini müzikseverlerle buluşturdu. Konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi. İbrahim Yazıcı'nın yönettiği orkestra ve Paolo Villa'nın yönettiği koro eşliğinde, Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili solist olarak sahne aldı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" adlı eserini müzikseverlerle buluşturdu.
İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde verildi.
Orkestrayı İbrahim Yazıcı, koroyu ise Paolo Villa'nın yönettiği konserde, Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili solist olarak yer aldı.