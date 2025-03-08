AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

CHP HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını belirterek; "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VEİRLDİ

Kurtuluş'un sözleri tepkilere neden olurken; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlarından Kurtuluş hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.