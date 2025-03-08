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AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı

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Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

CHP HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını belirterek; "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VEİRLDİ

Kurtuluş'un sözleri tepkilere neden olurken; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlarından Kurtuluş hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıRevolver:

haşa akp liye birşey söylenebilir mi... jet hızında soruşturma.. sizi bu adaletsizliğiniz bitirecek.. tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız...

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Kurtuluş haklıdır

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Haber YorumlarıGenco:

“ atalım dışarı “ ne demek ya.? Sanki ilkokul öğrencisi ve öğretmeni tarafından kapı dışı ediliyor… ki bu devirde öğrenci bile öğretmeninden böylesi azarlamayı ve böyle kaba bir davranışı kabul etmezken bu ne cüret.?

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Haber YorumlarıErdal_19:

Reis devreye girmiş hemen

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Haber YorumlarıJls Kdld:

Edebi aşmış bir karsiligi olmali. Siyasi degil yorumum insani.

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Haber YorumlarıVatansever:

Kadınlar günün de chp klasiği

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

AKP'li meclis üyelerinin yaptıklarının yanında devede tırnak bu olay.. Bu AKP'li meclis üyelerinin ne belediye başkanlarına saygıları var ne de otururken saygıları var.. Gün gelecek hepsi milletten cevabı alacak..

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Haber YorumlarıAkıl:

bakanın milletvekilinin il başkanının ilçe başkanının tüm akrabaları jet hızında adalet bakanlığında atanırsa jet hızında soruşturma açılır.. Adalet , sadece partinin tabelasında kaldı..

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

O kadar şehir hastanemiz var ama 1 ay öncesinden randevı alamıyoruz neden? Denizli'de bir çocuk kardiyalojisi yok.. Doktorları kovdunuz ya.. Evet doğru sağlık turizmi diye bişey var.. Paramızı ayaklar altına aldırdığınız için Arap ülkelerinden saç ektirmeye geliyorlar bedava.. Başka branşlara gelen yok.. Yurtdışındannhastalar geliyor diyor, Suriyeliler onlar, başkada geleni duymadım ben..

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Haber YorumlarıTarik Sahin:

Belediye meclisi siyaset yeri degildir. Birisi hukumete muhalefet, digeri savunmasini yapiyor. Halka hizmet hic derdiniz olmadi sizin. Rezalet.

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