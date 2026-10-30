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İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek

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İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek Haber Videosunu İzle
İDOB'un 'Atatürk ve Sanat' gösterisi 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin hazırladığı 'Atatürk ve Sanat' anlatımlı gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Gösteri, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Sanat' anlatımlı gösteri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Eser, 10 Kasım'da yeniden sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş toplum idealinde sanata verdiği yeri ve kültür yaşamına kazandırdığı vizyonu ele alan gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Atatürk'ün hayatına dokunmuş şarkılar ile sanat anlayışının ele alındığı konser, müziğin evrensel diliyle Cumhuriyet'in kültür sanat mirasını gözler önüne serdi.

ANADOLU EZGİLERİ EVRENSEL REPERTUVARLA BULUŞTU

Türk müziğinin köklü ezgilerini evrensel opera ve klasik müzik repertuvarıyla buluşturan gecede, Serdar Yalçın'ın düzenlemeleriyle 'Manastırın Ortasında', 'Çalın Davulları', 'Çanakkale Türküsü' ve 'Yemen Türküsü' seslendirildi. Programda ayrıca Georges Bizet'nin Carmen, Giacomo Puccini'nin Tosca operalarından aryalar, Johann Sebastian Bach'tan 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' kantatı, Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosundan 'Bad'ı Sabaya Sorsunlar', Cemal Reşit Rey'in On İki Anadolu Türküsü eserinden 'Sarı Zeybek' ve '10. Yıl Marşı' yer aldı.

Metni Hüseyin Likos ve Sühendan Erdin tarafından hazırlanan gösteri; Hüseyin Likos'un sahne düzenlemesi ve solistliği, Can Okan'ın piyano eşliğinde sahneye konuldu. Ebru Cansız'ın koreografisini üstlendiği yapımda dansçılar Melike Manav ve Oliver Spence ile İDOB Çocuk Balesi de görev aldı.

10 KASIM'DA YENİDEN SAHNELENECEK

İDOB, 'Atatürk ve Sanat' gösterisini Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeniden sahneleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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