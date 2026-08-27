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Cristina Aguilera 'Palpito' ile İstanbul'da

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İspanyol flamenko dansçısı Cristina Aguilera, Kadıköy'deki gösterisinde yeni projesi 'Flamenco on Fire'ı sundu. Sanatçı, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü ve İstanbul'daki flamenko sevgisinden etkilendiğini söyledi. Yaklaşık 1 saat süren gösteriye ilgi yoğundu.

İspanyol flamenko dansçısı Cristina Aguilera, Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Türkiye'de 2022'de "Tarab", 2025'te ise "Emuna" adlı gösterileriyle seyircinin beğenisini kazanan Aguilera, etkinlikte "Flamenco on Fire" adlı yeni projesini sahneledi.

Gösteride Aguilera, Türkiye'de bulunmaktan ve sahne almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Granada kökenli sanatçı, "Buraya üçüncü gelişim ve burası artık ikinci evim gibi oldu. İstanbul'daki flamenko sevgisi beni derinden etkiliyor, her gelişimde insanların çok daha bilinçli bir flamenko dinleyicisi olduğunu gözlemliyorum. İspanya-Türkiye arasındaki dostluğu flamenko yoluyla pekiştirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Viaje Cultara organizasyonuyla düzenlenen gösteride Aguilera'ya gitar virtüözü Marcos de Silvia ve sahne adı "El Lavi" olan solist Miguel Lavi eşlik etti.

Adını İspanyolcada hem "kalp atışı" hem de "önsezi" anlamına gelen "Palpito" kelimesinden alan gösteride, sanatçı flamenkonun köklü ve etkileyici geleneksel formlarını çağdaş bir yorumla sahneledi.

"Petenera", "Solo guitarra" ve "Zapateado", "Zambra", "Corrios" ve "Solea" gibi flamenkonun etkileyici formlarının çağdaş bir sahne anlayışıyla buluştuğu gösteride, Endülüs'ün müzikal ve görsel renkleri İstanbul'a taşınmış oldu.

İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri, yaklaşık 1 saat sürdü.

İspanya'nın yeni kuşak flamenko sanatçıları arasında öne çıkan Cristina Aguilera, İstanbul'un ardından "Palpito" gösterisini İspanya'da sahnelemeye devam edecek. Gelecek yıl ise İngiltere'de turnesine devam edecek.

Kaynak: AA
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