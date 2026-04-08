Gedik Filarmoni Orkestrası, 30 Nisan'da sezon kapanış konserinde sahne alacak

Gedik Filarmoni Orkestrası, 30 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sezon kapanış konseri yapacak. Konserde Murat Kodallı'nın 'Gravürler' eseri ve Ege Gür'ün 'Takma Gözde Cam' konçertosunun dünya prömiyerleri yapılacak. Ada Yalın Yücel, Ege Gür'ün konçertosunun solisti olacak. Ayrıca Beethoven'ın 2. Senfonisi de yorumlanacak.

Gedik Filarmoni Orkestrası, sezon kapanış konserini 30 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirecek.

Gedik Sanat bünyesinde faaliyet gösteren orkestra, sezon kapanış konserinde iki dünya prömiyeri gerçekleştirecek. Besteci Murat Kodallı'nın, babası Nevit Kodallı anısına kaleme aldığı "Gravürler" adlı eserin yanı sıra genç besteci Ege Gür'ün "Takma Gözde Cam" adlı keman konçertosu ilk kez konserde seslendirilecek.

Eğitimini Almanya'daki Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinde sürdüren ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkati çeken genç kemancı Ada Yalın Yücel, Ege Gür'ün konçertosunun ilk icrasında solist olarak yer alacak.

Konserde ayrıca Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven'ın 2. Senfonisi yorumlanacak.

Orkestranın müzik direktörlüğünü yürüten Cem Mansur, konser öncesi bir söyleşi gerçekleştirecek

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
