Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı 2025-2026 Sezonunu Açıyor

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, 2025-2026 sezonunu 11 Kasım'da düzenleyeceği açılış konseri ile başlatacak. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, genç sanatçılar sahne alacak. Vakıf, müziği diyalog diline dönüştürmeyi ve genç yetenekleri desteklemeyi hedefliyor.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, 2025-2026 sezonuna 11 Kasım'da düzenlenecek açılış konseri ile başlıyor.

Ramis Sulu'nun şefliğinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek konserde, solo flüt sanatçısı Aslıhan And da sahnede olacak.

Genç yaşta hayatını kaybeden, Türk opera tarihinin başarılı sopranolarından Zehra Yıldız adına kurulan vakıf, sezon boyunca ADK İstanbul Gençlik Orkestrası aracılığıyla genç sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye'de ve dünyada kültürel görünürlüğü artırmayı, genç sanatçılara ilham olmayı ve topluma umut taşımayı amaçlayan vakıf, müziği bir diyalog diline, sanatın evrenselliğini de bir köprüye dönüştürmeyi hedefliyor.

Vakıf, 11 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Zehra Yıldız'ı Anma Konseri'ne ev sahipliği yapacak. Solistler Sedef İlyada Büyükyörük, Sinem Güç, Berrin Temeloğlu, Uğur Etiler, Efe Doğrukul ve Utku Güzelgül eserleri yorumlayacak.

Ramis Sulu yönetiminde, 5 Ocak 2026'da çellist Rahşan Apay, 16 Şubat 2026'da piyanist Şevki Karayel, 9 Mart 2026'da keman sanatçısı Mehmet Yasemin ve 20 Nisan 2026'da piyanist Gülsin Onay, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
