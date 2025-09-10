CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, bu akşam Kadıköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde belediyeye ziyarete bulundu.

Özel, ziyaretteki konuşmasında, Kadıköy Belediyesi'nin CHP'nin en güçlü olduğu ilçe belediyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın, CHP'nin yeni yönetim anlayışının bir izdüşümü ve partinin evladı olduğunu kaydeden Özel, "Gençlik kollarından gelen, kırmızı yeleklilerden birinin Kadıköy'de bu görevi yapması çok çok kıymetli. Biz Kadıköy'ü partinin gençlik kollarından gelen ve partinin ocağına odun çekmişlerden birinin yönetmesinin, örgüte verilebilecek en önemli değer olduğunu düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Kösedağı ise Özgür Özel'i Kadıköy'de ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Partimiz çok zor süreçten geçiyor. Biz CHP'li belediyeler olarak daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam ediyoruz. Gerek meclis üyesi arkadaşlarımla, gerek yöneticilerimizle burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kadıköy'ümüze hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kösedağı, Özel'e, Kadıköy Belediyesi'nin hazırladığı afet ve acil durum çantası ile Atatürk resmi hediye etti.

Özel'e ziyaretinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti.