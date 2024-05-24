İDOB'un 'Piccole Danze' balesi Kadıköy'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) "Piccole Danze" balesi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bu akşam sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eserde Berk Sarıbay'ın koreografisi ve Akın Sevgör'ün müziği ile "Minval", Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Utku Şilliler'in müziği ile "Nox", Uğur Seyrek'in koreografisi ve F. Chopin'in müziği ile "Kurban", Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisi ve Arturo Marquez'in müziğiyle "Danzon" beğeniye sunulacak.

Eserde Minval insan ilişkilerindeki varoluşsal nedeni ve varoluşu sorgularken, Nox bencillik kavramını, Kurban da kadın, erkek ilişkilerini irdeliyor.

Danzon ise kadın, erkek ilişkilerini beden diliyle anlatırken, ilişkilerdeki zıtlıkları siyah ve kırmızı olarak sembolize ediyor.

Eser, bu akşam 20.00'de gerçekleştirilecek prömiyerin ardından, yarın 16.00'da yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.