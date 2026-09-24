Eliso Bolkvadze, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın 14 Ekim'deki açılışında solist olacak

Eliso Bolkvadze, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın 14 Ekim'deki açılışında solist olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, yeni sezonun ilk konserini 14 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda verecek. Piyanist Eliso Bolkvadze'nin solist olacağı konserde Meriç Artaç, Mozart ve Prokofiev'in eserleri seslendirilecek.
Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Meriç Artaç, Wolfgang Amadeus Mozart ve Sergei Prokofiev'in eserlerini seslendirecek.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 14 Ekim'de gerçekleştirilecek konserde, piyanist Eliso Bolkvadze solist olarak sahne alacak.
Orkestra, sezon açılışında Meriç Artaç'ın, Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun "Klara ile Güneş" romanından esinlenerek bestelediği "Ouverture to the Sun" adlı eserini seslendirecek.
Programın ikinci eserini Mozart'ın 21. Piyano Konçertosu oluşturacak. Konçerto, Bolkvadze'nin yorumuyla dinleyiciyle buluşacak.
Konserin finalinde ise Prokofiev'in "Klasik Senfoni" adlı eseri yer alacak. Bestecinin klasik dönem biçimlerinden yararlanarak 20. yüzyılın müzik anlayışıyla yorumladığı eser, programın üçüncü bölümünü oluşturacak.