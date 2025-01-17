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İDOB'dan Öğrencilere Opera Eğitimi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Operayı Geziyorum' etkinliğiyle daha önce opera izlememiş öğrencilere eğitici bir deneyim sunuyor. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Operayı Geziyorum" başlıklı eğitim etkinliği düzenlemeye başladı.

Farklı okullardan bugüne kadar hiç opera izlemeyen öğrenciler, etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nı geziyor.

Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler, AKM ve Süreyya Operası içerisinde yapılan sanatsal çalışmaların yanında provalarda ve atölyelerde bir eser seyirciye ulaşmadan önce ne gibi hazırlıkların yapıldığına şahitlik ediyor.

Katılımcılar gezide fuaye, ana salon, sahne arkası, prova salonları, kütüphane ve atölyeleri görürken, sahnelerin mimari ve teknik olanaklarını da keşfediyor.

Proje sezon sonuna kadar devam edecek

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB İl Koordinatörü Alp Köksal, proje kapsamında öğrencilerin AKM'nin çeşitli alanlarını, sahnelerini ve atölyelerini gezdiğini belirterek, "Gençlere operayı tanıttığımız bir proje ve sezon sonuna kadar devam edecek." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla projeyi tüm okullara bildirdiklerini ifade eden Köksal, birçok okuldan başvuru aldıklarını ve takvimin uygunluğuna göre başvuruları değerlendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinlik aracılığıyla opera ve bale hakkında oldukça geniş bilgi edinme fırsatına sahip olduklarına işaret eden Köksal, şunları kaydetti:

"Bugün de gelen öğrencilerin birçoğu daha önce hiç opera izlememiş. Dolayısıyla onlar için çok bilgilendirici bir gezi oldu. Devlet Opera ve Balesi, şu anda kendi imkanlarıyla dekor, kostüm gibi sahne üstünde gördüğümüz tüm malzemeleri imal ediyor. Bunları kendi atölyelerimizde yapabiliyoruz. Kendi terzihanemizde dikimlerimizi yapıyoruz. Bu süreçlerin nasıl meşakkatli olduğunu, örneğin bir şapkanın iki günde yapılması gibi birçok değişik bilgiye öğrenciler sahip oldular. Umarım daha çok kişiye ulaşırız, daha çok kişiyi bilgilendirme şansına sahip oluruz."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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