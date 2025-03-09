Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

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Kadıköy Belediye Meclisi'nde, AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyen Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşanmıştı. Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevi kötüye kullanma", "İfade özgürlüğünün engellenmesi", "Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, söz alan Elif Lale Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Ahmet Kurtuluş her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sormuştu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattırmıştı. AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." demişti. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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