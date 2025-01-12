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Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Bale Gösterisi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, engelli bireyler için özel olarak düzenlenen 'Bale Dünyası' gösterisini, sesli betimleme ve işaret diliyle sundu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşen etkinlik, sanatın erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere özel "Bale Dünyası" gösterisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırlanan gösteri, sesli betimleme ve işaret diliyle sunuldu.

Sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiği anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında erişilebilir bir salonla işitsel, bedensel ve görme engelli katılımcıların izleyebileceği ve keyif alabileceği bir ortam hazırlandı.

Sahnedeki hareketler, mimikler ve atmosferin detayları kulaklıklar aracılığıyla Emine Kolivar'ın sesli, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen'in de işaret dili anlatımıyla izleyicilere ulaştırıldı.

İzleyicilerin bağımsız olarak buraya gelmesini sağlamak amacıyla Kadıköy Meydanı'ndan Süreyya Operası'na kadar körcül tarif hazırlandı, salon içine de kılavuz yollar eklendi.

"14. Louis" döneminin canlandırmasıyla başlayan gösteride, "Fındıkkıran", "Uyuyan Güzel", İDOB Çocuk Balesinden küçük balerinlerin yer aldığı "Kuğu Gölü", "Le Corsaire Pas de Deux", "Kuğunun Ölümü", "Don Kişot Pas de Deux" ve "Karagöz-Hacivat" eserlerinden kesitler sahneye taşındı.

"Bu tarz etkinlik sıklığını artırmayı düşünüyoruz"

Gösteriye ilişkin AA muhabirine konuşan İDOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, İDOB'un, halkın her kesimine açık ve ulaşılabilir etkinlikler düzenlemekle sorumlu olduğunu belirterek, "Opera ve bale sanatlarını tanıtmak ve yaymak birinci görevimiz. Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin opera ve bale sanat dallarına ulaşabiliyor olmasına imkan sağladığımız için çok heyecanlıyım." dedi.

Akgün, işitme ve görme engelli bireyler için özel modüller düzenlediklerini dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Görme engelli vatandaşlarımız kulaklık takıyor ve sahnede olan hareket biçimi, kompozisyonu onlara sesli betimlemeyle ifade ediliyor. Hem müzikle hem de hayal gücüyle hareket düzenini kafalarında canlandırıyorlar. İşitme engelli bireyler için de görsel anlatımla ve işaret diliyle ifade ediliyor. Bir şekliyle onlar da bu görsel şölene şahit olmuş oluyor. Çocuklar, isteyen katılımcılar da buraya gelip, bu güzel anı hep beraber paylaşıyor."

Daha önce "Fındıkkıran" eseriyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Akgün, "Bugün de 'Bale Dünyası' etkinliğiyle devam ediyoruz. Önümüzdeki zamanlarda da bu tarz etkinlik sıklığını arttırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar geleceğimizdir"

Görme Özürlüler Derneği Başkanı Ali Varlık da böyle bir gösteriyi ikinci kez deneyimlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Çok büyük keyif aldım. Balenin nasıl bir dans sanatı olduğunu, tarihçesini bilmezken burada daha iyi anlamış olduk. Arkadaşlarımız da müthiş bir coşku, keyif ve alkışla seyrettiler. Çok güzel bir dans sanatı, tekrarını ve devamını bekliyoruz. Ben çok büyük keyif aldım. Anlatmak biraz zor ama yaşamak daha güzel. Benim de 7 yaşında bir torunum var ve onu bale dersine göndereceğim. Çocuklar geleceğimizdir. Onlara ne eğitim verirseniz onu alır ve hem bizi hem de ülkemizi ileriye taşır."

İzleyicilerden Ceydanur Özboğa, en çok kırmızı başlıklı kızı beğendiğini dile getirerek, "Ben görmediğim için bilmiyorum nasıldı ama anlatımı beğendim. İlk defa geldim, böyle bir gösteri olsa her gün gelirim, her zaman. Her hafta olsun." dedi.

İzleyicilerden Kemal Yeğnidemir, kıyafetleri dokunarak görme şansı olduğunu ifade ederek, "Hayal gücümüzü kullanmamızı sağladı. Kızımızla geldik, biz görmeyenler için gayet güzel bir program. Devamının gelmesini de isteriz." diye konuştu.

Deniz Özaydın'ın hazırladığı oyunda, çocuk balesi koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk ve Deniz Özaydın üstlenirken, Mert Aksu anlatıcı, Tunca Bakan ise bale öğretmeni olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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