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İDOB, 'Apollo ve Dafne' ile Sanatseverlere Büyülü Bir Gece Yaşattı

İDOB, 'Apollo ve Dafne' ile Sanatseverlere Büyülü Bir Gece Yaşattı
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, başrejisör Caner Akın'ın yorumuyla sahneye koyduğu 'Apollo ve Dafne' kantatının prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Eser, mitolojik hikayesiyle dikkat çekerken biletleri günler öncesinden tükendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan "Apollo ve Dafne" kantatının prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, biletleri günler öncesinden tükenen eser, mitolojik hikayesi ile kadın-erkek ilişkilerine değiniyor.

"Apollo ve Dafne" efsanesini Georg Friedrich Handel, 1709-1710 yıllarında besteledi. Mitolojik öykü, dramatik bir müzik anlatımıyla sahneleniyor.

Eserin orkestra şefliğini Paolo Villa üstlenirken, dekor ve kostüm tasarımına Efter Tunç, ışık tasarımına Ahmet Defne imza attı.

Gösteride "Apollo" rolünde Alper Göçeri, "Dafne" rolünde Anna Sirel Etyemez, İDOB Modern Dans Topluluğu dansçıları ve Tuğçe Göncü'nün koreografisiyle sahne aldı.

Eser, 25 Nisan'da tekrar sanatseverlerle buluşacak.

Esere konu olan efsane ise şu şekilde:

"Antik Yunan mitolojisine göre Apollon, Eros'un oklarıyla vurularak Dafne'ye aşık olur. Ancak Dafne, Apollon'un aşkına karşılık vermez. Çünkü Dafne özgürlüğüne düşkündür. Apollon ona yaklaşınca, son bir çıkış yolu arayan Dafne, tanrılara dua eder ve bir ağaç haline gelir. Apollon, aşkını ona olan sevgisiyle simgeler ve Dafne'nin ağaç formunu sonsuza dek sevgiyle hatırlayacağına karar verir."

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Kaynak: AA / Özlem Limon - Kültür Sanat
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