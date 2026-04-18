Haberler

Dört koreografiden oluşan "Momentum" balesinin dünya prömiyeri yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Momentum' isimli neoklasik ve modern bale koreografilerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenen eser, izleyicilerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 4 farklı neoklasik ve modern bale koreografisinden oluşan "Momentum"un dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulan yapımda, "Unison", "Interwoven", "Kurgu" ve "Köçekçe: Bir Rapsodi" adlı koreografiler ilk kez seyirciye sunuldu.

"Unison" Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'in müziğiyle, "Interwoven" Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak'ın müziğiyle, "Kurgu" Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ve Antonio Vivaldi ile Johann Sebastian Bach'ın müzikleriyle, "Köçekçe: Bir Rapsodi" ise Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziğiyle hazırlandı.

Eserlerin kostüm tasarımlarına Gizem Betil, ışık tasarımlarına ise Bersan Baş imza attı.

"Momentum", yarın, 24 ve 27 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

