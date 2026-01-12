Haberler

Haluk Akın'ın Afrika maske ve heykel koleksiyonu ilk kez sanatseverlerle buluşacak

Koleksiyoner Haluk Akın'ın 20 yıllık Afrika maske ve heykel koleksiyonu, Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de açılacak sergide, 17 ülke ve 60 kabileye ait toplam 600 eser sergilenecek.

Koleksiyoner Haluk Akın'ın 20 yılda oluşturduğu Afrika maske ve heykel koleksiyonu, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sergi, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de 14 Ocak'ta açılacak.

Sergi, Afrika'nın farklı coğrafyalarından derlenen ve özgün kültürel anlatılar barındıran eserleri bir araya getiriyor.

Üniversite yıllarında hobi olarak başladığı akvaryum balığı üreticiliğini zamanla profesyonel bir alana taşıyan Haluk Akın, Türkiye'nin ilk Neon Tetra ve Discus balığı üreticisi olarak da tanınıyor.

Koleksiyoner kimliğiyle Afrika sanatına odaklanan Akın, başta Afrika olmak üzere Amerika, Avrupa ve Türkiye'den topladığı eserleri bu sergide izleyicilerin beğenisine sunacak.

Sergide yer alan 17 ülke ve 60 kabileye ait 600 maske ve heykel, tarımsal törenlerden toplumsal ritüellere, cenaze ve yas süreçlerinden savaşlara uzanan geniş bir kullanım alanını yansıtıyor.

Sergi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
