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İDOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

İDOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla 'Atatürk'ü Anma Konseri' düzenledi. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi ve Atatürk'ün sanata olan katkıları vurgulandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, kurum olarak sanat alanında Atatürk'ün izinden gidildiğini ve bu konuda hangi çalışmaların yapıldığını anlattı.

Atatürk'ün ilkelerini, vizyonunu, mirasını, ilham verici kişiliğini ve Cumhuriyet'in ideallerini müzik ve sanat aracılığıyla yaşatmayı amaçlayan konserde, Ahmed Adnan Saygun'dan Georges Bizet'ye, Ulvi Cemal Erkin'den Giacomo Puccini'ye, Cemal Reşit Rey'den Pergolesi'ye usta bestecilerden eserler seslendirildi.

Konserde, İDOB solistleri Sevim Ateş, Berk Dalkılıç, Alper Göçeri, Önay Günay, Barbora Hitay ve Sevan Şencan'a, piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Programda ayrıca Mehmet Nuri Arkan, "zeybek" yorumunu izleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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