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Filistin'e Özgürlük Platformu İsrail ile Kardeş Şehir Protokolü Bulunan Belediyeleri Protesto Etti

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Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail ile kardeş şehir protokolü bulunan belediyeleri Kadıköy Belediyesi önünde protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve pankartlar açarak tepkilerini dile getirdi.

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail ile kardeş şehir protokolü bulunan belediyeleri protesto etti.

Kadıköy Belediyesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan gruptakiler, "İsrail kanlı elini Refah'tan çek" ve "Gazze'ye özgürlük, soykırımı durduralım" yazılı pankartlar açtı, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Meltem Oral, Kadıköy Belediyesinin de aralarında yer aldığı bazı belediyeleri, İsrail ile kardeş şehir protokolü bulundurdukları için uyarmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Oral, şöyle dedi:

"Dünyada başka ülke mi bulamadınız? Bu nasıl bir protokoldür ve neden hala sürdürülüyor? Mart başında İsrail'e boykot kampanyasından arkadaşlarımız burada basın açıklaması yaparak şunu ilan ettiler; İsrail belediyeleriyle kardeş kent protokolleri olan belediyeler Adana, İzmir, Antalya, Edirne, Marmaris ve Kadıköy'dür. Aradan geçen sürede bir tek Antalya Belediyesini tebrik ediyoruz çünkü Antalya İsrail ile protokolü iptal etti."

Gülayşe Koçak da Kadıköy Belediyesine bir hatırlatmada bulunmak istediklerini belirterek, "Filistin halkına uygulanan etnik temizliğin ilk başladığı yerlerden biri olan ve ilk siyonist kafileler tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin ev ve arazileri üzerine kurulan Petah Tikva'daki belediyeyle kardeş kent protokolünü sonlandırın. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi, Edirne ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile Bat Yam Belediyesi arasındaki kardeş kent protokollerinin iptal edilmesi çağrımızı da yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Belediyesi Filistin Kadıköy İsrail Politika Güncel Haberler

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