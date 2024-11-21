Lodosun vurduğu İstanbul'da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden lodos ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul'da gündüz geceye döndü.

DEV DALGALAR OLUŞTU

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu.

MOTOSİKLETLİ SUYA BATARAK MAHSUR KALDI

Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet battığı yerden çıkarıldı.