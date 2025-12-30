Haberler

"Karagöz'ün İlahi Komedyası" sergisi 3 Ocak'ta açılacak

Sanatçı Aziz Murat Aslan'ın eserlerinden oluşan 'Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma' sergisi, 3 Ocak 2026'da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak. Sergide, 'Yedi Ölümcül Günah' temalı yeni Karagöz oyunu ve sanatçı eşliğinde anlatımlı turlar yer alacak.

Sanatçı Aziz Murat Aslan'ın eserlerinden oluşan "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisi, 3 Ocak 2026'da sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin üç ayrı odasında, üç farklı anlatım dili üzerinden çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Aslan'ın "Yedi Ölümcül Günah" temalı yeni Karagöz oyunu da sergide yer alacak. Oyun, sahnelenen bir metin olmasının yanı sıra deriden bronza, kağıttan çizgi romana uzanan geniş bir görsel evren olarak kurgulanıyor.

Sergi kapsamında, 18 Ocak ve 1 Şubat 2026'da sanatçı eşliğinde anlatımlı tur düzenlenecek. Aslan, 25 Ocak'ta "Karagöz ile Türk Ressamlarını Tanıyalım" başlıklı söyleşi yapacak.

Sergi, 8 Şubat'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
