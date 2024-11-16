Ulusal Müziğimiz Aydın Karlıbel Konseri İstanbul'da Gerçekleşti

"Ulusal Müziğimiz Aydın Karlıbel" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, konserde Karlıbel'in öne çıkan eserleri, İDOB sanatçıları Göktuğ Alpaşar, Sevim Ateş, Alper Göçeri, Önay Günay, Deniz Likos ve Hüseyin Likos tarafından seslendirildi.

Ulusal müziğin önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen Aydın Karlıbel, İDOB'un korrepetitörlerinden biri olarak sanat dünyasına birçok iz bıraktı.

Emekliliğine kadar sanatçılara büyük bir disiplin ve özveriyle rehberlik eden Karlıbel, onları unutulmaz eserlere ve konserlere hazırlarken sadece bir korrepetitör olarak değil, aynı zamanda Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve Anadolu'nun zenginliklerini müziğinde yeniden yorumlayan bir besteci olarak ön plana çıktı.

Aydın Karlıbel, eserlerinde ise geleneksel Türk müziği motiflerini modern armoni ve yapılarla birleştirerek, hem kültürel hem de estetik açıdan zengin bir müzikal dil sundu.