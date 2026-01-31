"Polisiye Edebiyatın Sırları" söyleşisi TESAK'ta gerçekleştirilecek

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) bugün, "Polisiye Edebiyatın Sırları" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Semih Gümüş'ün üstleneceği söyleşide, Türk polisiyesinin önemli isimlerinden Ahmet Ümit ile Ayşe Erbulak konuşmacı olarak katılacak.

Polisiye edebiyatın edebiyat içindeki konumu, Türkiye'de türün gelişimi ve üretim koşulları söyleşide ele alınacak.

Türk edebiyatında polisiye türünün önemli isimlerinden Ahmet Ümit, "Sis ve Gece", "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi", "İstanbul Hatırası", "Sultanı Öldürmek" ve "Kayıp Tanrılar Ülkesi" adlı romanlarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Yazar Ayşe Erbulak da polisiye türünde kaleme aldığı roman ve öykülerin yanı sıra tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Erbulak, polisiye edebiyatta anlatım dili ve karakter yapısı üzerine odaklanan eserler üretiyor.