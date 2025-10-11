Çaykovski Bale Gala İstanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasikleşmiş bale eserlerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Çaykovski Bale Gala" başlıklı programda, "Kuğu Gölü" ve "Uyuyan Güzel" balelerinden seçilmiş bölümlerin yanı sıra klasik bale repertuvarının seçkin örnekleri sahnelendi.

Program, 14 ve 17 Ekim'de yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Solist dansçılar Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem A. Tuncay, Çağatay Özmen, Berin Günay, Berkay Günay, Merve Erdier, Ayşe Aras, Arda Erkara, Elifsu Pamukçu ve Matthew Solovieff sahnede olacak.