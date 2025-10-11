Haberler

Çaykovski Bale Gala İstanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

Çaykovski Bale Gala İstanbul'da Sanatseverlerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ünlü bale eserlerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. 'Çaykovski Bale Gala' programı, 14 ve 17 Ekim'de yeniden sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasikleşmiş bale eserlerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Çaykovski Bale Gala" başlıklı programda, "Kuğu Gölü" ve "Uyuyan Güzel" balelerinden seçilmiş bölümlerin yanı sıra klasik bale repertuvarının seçkin örnekleri sahnelendi.

Program, 14 ve 17 Ekim'de yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Solist dansçılar Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem A. Tuncay, Çağatay Özmen, Berin Günay, Berkay Günay, Merve Erdier, Ayşe Aras, Arda Erkara, Elifsu Pamukçu ve Matthew Solovieff sahnede olacak.???????

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.