Şefika Kutluer, Kadıköy'de Konser Verecek

Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 19 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda dinleyicilerle buluşacak.

Devlet sanatçısı Kutluer, piyanist Kamerhan Turan eşliğinde klasik müzik bestecilerinin sevilen eserlerini seslendirecek.

Sanatçı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali de Ankara CSO ADA Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 16 Kasım, 25 Kasım, 2 Aralık ile 14 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerde sanatçıya, Festival Strings, Medine Tuganova, Marvida Huseynova ve Natalia Pashnova eşlik edecek.