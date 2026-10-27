Duo di Napoli, Büyüleyici İtalya ile 1 Kasım'da Süreyya Operası'nda sahne alacak

Duo di Napoli, Büyüleyici İtalya ile 1 Kasım'da Süreyya Operası'nda sahne alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Duo di Napoli, Büyüleyici İtalya programıyla 1 Kasım'da saat 11.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Kahve Konserleri kapsamında sahne alacak. Konserde İtalyan opera aryaları, romanslar ve Napoli şarkıları seslendirilecek.
Soprano Nicoletta D'Agosto ve piyanist Paolo Scibilia'dan oluşan Duo di Napoli, "Büyüleyici İtalya" başlıklı programıyla 1 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
"Kahve Konserleri" kapsamında saat 11.00'de düzenlenecek konserde, İtalyan opera aryaları, romanslar ve Napoli şarkılarından oluşan repertuvar seslendirilecek.
Konser programında, Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasından "Mi chiamano Mimi" ve "Tosca" operasından "Vissi d'arte" aryaları ile Vincenzo Bellini'nin "Norma" operasından "Casta diva" eseri yer alıyor.
Francesco Paolo Tosti'nin "L'alba separa dalla luce l'ombra", "Sogno", "Ideale", "L'ultima canzone" ve "A Vucchella" adlı eserlerinin de seslendirileceği konserde, Napoli müziğinin öne çıkan örnekleri dinleyiciyle buluşacak.