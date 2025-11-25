Haberler

Gedik Filarmoni Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Konser Verdi

Gedik Filarmoni Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Konser Verdi
Güncelleme:
Gedik Filarmoni Orkestrası, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın düzenlediği konserle Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzik severlerle buluştu. Bulgar Şef Zdravko Lazarov'un yönettiği konserde, besteci Selman Ada'nın eserleri ile Rus besteci Rodion Shchedrin'in 'Carmen' operasından esinlenilen süit dinleyiciye sunuldu.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konserin şefliğini, 5 yaşından beri piyano çalan ve birçok ansambl, orkestra ve opera prodüksiyonunda deneyim kazanmış Bulgar Şef Zdravko Lazarov üstlenirken, gecenin açılışı besteci Selman Ada'nın hazırladığı yeni diziyle gerçekleşti.

Ada'nın eserlerini sanatçı Caner Akgün'ün yorumladığı programda, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden Rus besteci Rodion Shchedrin'in, "Carmen" operasından esinlenerek, yaylı orkestra ve vurmalılar için oluşturduğu süit, Gedik Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinleyicilere sunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Haberler.com
