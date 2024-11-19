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Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı Kısa Sürede Sona Erdi

Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı Kısa Sürede Sona Erdi
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Kadıköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldı. Ancak, grev kararı alındıktan sadece bir dakika sonra belediye sözleşmenin imzalandığını duyurdu. İşçiler, sendika temsilcileriyle sözleşmenin detayları hakkında görüşmek istedi fakat sonuç alamadılar.

Kadıköy Belediyesi işçileri, bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine aldıkları grev kararı, belediye tarafından toplu iş sözleşmesinin imzalandığının duyurulmasıyla 1 dakika sonra bitti.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece saatlerinde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 1 No'lu Şube üyesi işçiler Kadıköy Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı astı.

Sendikanın Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, burada yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi ve iştiraki Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği San. Tic. Anonim Şirketi (KASDAŞ) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldıklarını söyledi.

Fakat saatler 19 Kasım 00.01'i gösterdiğinde Kadıköy Belediyesi tarafından işçilere "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" şeklinde mesaj gönderildi.

Kadıköy Belediyesi önünde grev kararı için toplanan işçiler, bu mesaj karşısında sendika temsilcileri ile imzalanan sözleşmenin detayları hakkında görüşmeye çalışsa da bir sonuç elde edemedi.

Nazan Gevher Çam Ay, belediye önünde bekleyen işçilere hitaben yaptığı konuşmada, sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirterek, "Bu sözleşme imzalanmasın diye uzun süre belediye önünde eylem yaptık. Saat 00.00'ı bir geçe sözleşmenin imzalanacağına dair bir şey öngörmüyorduk. Biz bütün bu süreci anlatacağız. Benim burada şube başkanı olarak kalmamın bir anlamı yok. Boşuna belediye binasına 'işçinin iradesine dokunmayın' diye pankart açmadık. Bunu bile görmekten imtina edip biz grev pankartı sallandırırken sizin cep telefonlarınıza mesaj geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." ifadesini kullandı.

Sendika ile Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin metninin ortaya çıkmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bölümü belediye binası önünden ayrıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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