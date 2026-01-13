Haberler

Usta şair Nazım Hikmet Ran doğumunun 124. yılında anılacak

Güncelleme:
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 15 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte, usta şair Nazım Hikmet’in düşünsel ve sanatsal mirası, şiir, müzik, dans ve anlatım ile çok disiplinli bir bakışla anılacak.

Usta şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte anılacak.

"Nazım 124 Yaşında" başlığıyla Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 15 Ocak'ta gerçekleşecek.

Şiir, müzik, dans ve anlatının bir araya geleceği etkinlikte unutulmaz şairin düşünsel ve sanatsal mirasına çok disiplinli bir bakış sunulacak.

Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı'nın düzenleyiciliğini üstlendiği etkinlikte, sunuculuğu tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar yapacak.

Etkinlikteki şiirler, usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından seslendirilecek. Dans performansında ise Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne alacak.

Müzik bölümünde "Tarık Akan'ın Çocukları" başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluşacak.

Gecede ayrıca besteci ve piyanist Fazıl Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performansla izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
