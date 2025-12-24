Haberler

İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri, Fikirtepe'deki depolarının boşaltılması tebliğini protesto etti

Güncelleme:
İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri, Kadıköy Belediyesi önünde toplanarak Fikirtepe'deki depolarının boşaltılması için gelen tebliğe karşı protesto gösterisi yaptı. Dernek Başkanı Ali Mendillioğlu, emniyetin talebi olmadığını belirterek, boşaltma işleminin anlamı olmadığını vurguladı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan dernek üyeleri, "Yoksulun kavgası yoksulla değil, yoksullukladır. Fikirtepe hepimizin" yazılı pankart açarak, "Fikirtepe bizimdir", "Direne direne kazanacağız", "İnsan gibi yaşamak istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Dernek Başkanı Ali Mendillioğlu, yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta kendilerine gelen tebligatta yarına kadar depolarının boşaltılmasının istendiğini söyledi.

Belediyenin gönderdiği tebligatta, emniyetin talebiyle bu işlemin uygulanacağının bildirildiğini dile getiren Mendillioğlu, şöyle konuştu:

"İki gün içinde hem Kadıköy Emniyet Müdürü hem de Kadıköy Kaymakamı'yla görüştük ve depolarının boşaltılması yönünde kendilerinin bir tasarrufu olmadığını söylediler. Dolayısıyla, tebligatta emniyetin talebinden bahsediliyorsa ve emniyet böyle bir talebi olmadığını söylüyorsa, belediyenin boşaltma tebligatı talebi boşa düşmüş demektir. Yani, yarın yapacağı işlem anlamsız olacaktır. İnanmak istiyoruz ki yarın çalışmaya devam edeceğiz, depolarımıza müdahale edilmeyecek ama bu görüşmelere ve ilgili kurumların beyanlarına rağmen yarın bir uygulama olursa direnmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik olalım, umudumuzu kaybetmeyelim."

Mendillioğlu, bu uygulamalar hayata geçirilirken kendilerine haklarında şikayetler olduğu, görüntü kirliliği oluşturdukları ve kentsel dönüşüm gibi gerekçelerin iletildiğini belirterek, "Bizi kim, niye şikayet ediyor, bilmiyoruz. Sadece 'şikayetler var' deniliyor. O zaman hakkımızı nasıl savunacağız? Sizin görmekten rahatsız olduğunuz şeyi biz her gün yaşıyoruz. O gördüğünüz ve rahatsız olduğunuz depolarda yaşıyoruz. O gördüğünüz çöplerden rahatsız oluyorsunuz. Kim mahalle sakinlerinin hakkını koruyarak bir kentsel dönüşüm projesi uygulamış da biz karşı çıkmışız. Böyle bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacaksa, söz veriyoruz depolarımıza ilk kazmayı biz vuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
