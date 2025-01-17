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Gedik Eğitim Vakfı, 30. Yaşını Kutladı

Gedik Eğitim Vakfı, 30. Yaşını Kutladı
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Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, 30. yılını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen bir törenle kutladı. Etkinlikte sanatçı Zuhal Olcay ve Gedik Filarmoni Orkestrası konser verdi.

Eğitim, sosyal sorumluluk ve kültür sanat alanında çalışmalar gerçekleştiren Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, kuruluşunun 30. yılını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen törenle kutladı.

Eğitim alanına katkıları ve toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteklerle bilinen vakfın kutlama etkinliğine, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Sanatçı Zuhal Olcay ve Gedik Filarmoni Orkestrası da program kapsamında konser verdi.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 30. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk önce vakfı kurmuştuk. Daha sonra da üniversitemizin olması, vakfımızın var olması açısından bir fayda sağladı. Vakfımız genişledi, büyüdü ve aktiviteleri çeşitlendi. Bundan dolayı da mutluyuz." dedi.

Vakıf olarak özellikle klasik müzik konusunda yeteneklere destek olduklarını ifade eden Gedik, refahı yüksek bir toplum için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Rahmetli babasının vizyoner bir lider olduğunu anlatan Gedik, şunları kaydetti:

"Babam, ülkesine, toplumuna önemli değerler bıraktı. Kaynağı, ticareti, yönetimi ve her şeyden önemlisi insan odaklı yaklaşımı öğretti. Ardından işleri devam ettirmek, onun bana öğrettiklerinin rehberliğinde zor olmadı. Sanayici, üretici bir kadın olarak, toplumun refahı için çalışmak, babamdan devraldığım en önemli miras oldu. Gedik Eğitim Vakfında bayrağı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ekonomik başarıların yanında toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Gedik Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek ve topluma, eğitime, insanımıza katkı vermeyi sürdürecek."

Gedik, kadın kaynakçılar yetiştirmenin ise her zaman hayali olduğunu dile getirerek, "Kaynak işi için 'erkek işi' denilir. Zordur, kirlidir. Oysa ben, mesleğin kadını erkeği olmadığına, eğitim ve emekle her işin herkesçe yapılabileceğine inanıyorum. Nitekim kadın kaynakçı eğitimlerine başladıktan sonra da bu düşüncem teyit edildi. Kadınlarımız ezber bozdu ve çok iyi kaynakçılar oldular." diye konuştu.

Programın özel konukları arasında kadın kaynakçılar da yer aldı. Kadın kaynakçılar, programda sahneye çıkarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını ve eğitimle her işin herkes tarafından yapılabileceğini anlattı.???????

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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