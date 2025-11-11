İstanbul Genç Bale Topluluğu, 'Don Kişot' Balesini Sahneleyecek

İstanbul Genç Bale Topluluğu, kuruluşunun ikinci sezonunda, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan "Don Kişot" balesini sergileyecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri, 22 Kasım'da saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez yeri olan eser, Ludwig Minkus'un bestesi, Marius Petipa'nın koreografisi ile sahnelenecek.

Eser, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango tarafından sahneye konuluyor.

Dünyada "Junior Ballet" olarak bilinen "Genç Bale Topluluğu" konsepti, ölümsüz klasik bale eserlerini icra etmek üzere, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de ilk kez geçen yıl kurulan İstanbul Genç Bale Topluluğu, bu sanat sezonunda Don Kişot balesi için Türkiye, Rusya, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya'dan yetenekli genç bale sanatçılarını bir araya getirecek.

Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu'nun prima baş balerini Anastasia Limenko ile dansçılarından Artur Mkrtchyan, "Kitri" ve "Basil" karakterlerini danslarıyla yorumlayacak.

Eserde sahne dekorları ve kostümlere Mayo Store imza attı.

Topluluk, prömiyerin yanı sıra 22 Kasım'da saat 13.00'te ve 23 Kasım'da saat 13.00 ile 18.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Don Kişot'u yeniden sahneleyecek.

Geçen sezon sahnelenen Fındıkkıran balesi ise 27 Aralık'ta saat 20.00'de, 28 Aralık'ta saat 13.00 ve 18.00'de, 3 Ocak 2026'da saat 13.00 ve 20.00'de, 4 Ocak 2026'da saat 13.00 ve 18.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.