Apollo ve Dafne Sahne Kantatı Kadıköy'de Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı sahne kantatı "Apollo ve Dafne", Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, mitolojik bir hikayesi olan eser, bugünün kadın ve erkek ilişkilerine değindi.

Eser, Antik Yunan mitolojisinde efsaneleşerek bugüne ulaşan, Apollo ve Dafne'nin aşk hikayesini işliyor.

George Friedrich Handel'in 1709-1710'da bestelediği "Apollo ve Dafne" kantatı, mitolojik öyküyü dramatik bir müzik anlatımıyla sahneler ve duygusal derinliği ile dikkati çeker. Kantatta, Apollo'nun Dafne'yi arzulayışı ve Dafne'nin ondan kaçışı müzikal olarak ustaca işlenirken, dinleyiciye güçlü bir dramatik gerilim sunulmuştur.

Caner Akın tarafından sahneye konulan eserde orkestrayı Paolo Villa yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımına Efter Tunç, ışık tasarımına Ahmet Defne imza attı.

"Apollo" rolünü Burak Kul, "Dafne"yi Anna Sirel Etyemez canlandırdı. İDOB Modern Dans Topluluğu dansçıları, Tuğçe Göncü'nün koreografisi ile sahnede yer aldı.

Eser, 21 Ekim ile 14, 25 ve 28 Kasım'da yeniden sahnelenecek.