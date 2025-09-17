Haberler

Kadıköy Çizgi Festivali Sanatseverlerle Buluşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından düzenlenen 6. Kadıköy Çizgi Festivali, 19-21 Eylül tarihlerinde Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek. Festivalde atölyeler, sergiler, imza günleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer alacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin hazırladığı, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kadıköy Çizgi Festivali" 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, sergiler, imza günleri, söyleşiler, çizgi roman mezatı, film gösterimleri ve canlı çizim performansları katılımcılara sunulacak.

Çizgi roman dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı festivalde, yayınevleri, çizerler, yazarlar, sanat eleştirmenleri, dergiler, fanzinler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de stant açarak okurlarla buluşacak.

İmza günlerinde çizerlerin okurlarıyla bir araya geleceği festivalde, ana sahnede canlı çizim gösterileri, çizgi film, anime, söyleşiler, pandomim performansları ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.

Festivalde Karikatürcüler Derneğinin katkılarıyla, nisanda hayatını kaybeden çizer Musa Gümüş anısına özel bir sergi düzenlenecek ve Çizgi Roman Okurları Derneği arşivinden derlenen "Çizgiyle Konuşanlar", "Fantazya" ve Bilimkurgu Sanatları Derneğinin hazırladığı "Fun-tastic" sergileri izleyiciyle buluşacak.

Film gösterimleri kapsamında, üniversitelerin animasyon bölümlerinden kısa filmler ve James Cameron'un "Terminatör" serisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında "Uluslararası Çizgiler" sergisinde uluslararası sanatçıların ağırlanması hedeflenirken, grafik tasarımcı ve illüstratör Andrea Pecchia, "Gölge Oyunu" ve "Türk Atası" gibi konuları çizgi roman formunda ele alan sanatçı Loulou Dedola, aynı kitabın illüstrasyonlarını üstlenen çizer Lelio Bonaccorso, dijital sanatçı Javad Takjoo ve çizgi roman sanatının yanı sıra heykel ve illüstrasyon üzerine çalışmalar yapan Mario Milano sergide yer alacak.

Türk ressam ve yazar Bedri Baykam yönetiminde "Türk Atası" kitabının yazarı Loulou Dedola ile 20 Eylül'de özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için olay yaratacak itiraf

Ali Koç: Galatasaraylısın, bize gelmek istiyor musun dedim, kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.