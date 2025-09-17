Kadıköy Çizgi Festivali Sanatseverlerle Buluşacak

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin hazırladığı, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kadıköy Çizgi Festivali" 19-21 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, sergiler, imza günleri, söyleşiler, çizgi roman mezatı, film gösterimleri ve canlı çizim performansları katılımcılara sunulacak.

Çizgi roman dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı festivalde, yayınevleri, çizerler, yazarlar, sanat eleştirmenleri, dergiler, fanzinler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de stant açarak okurlarla buluşacak.

İmza günlerinde çizerlerin okurlarıyla bir araya geleceği festivalde, ana sahnede canlı çizim gösterileri, çizgi film, anime, söyleşiler, pandomim performansları ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.

Festivalde Karikatürcüler Derneğinin katkılarıyla, nisanda hayatını kaybeden çizer Musa Gümüş anısına özel bir sergi düzenlenecek ve Çizgi Roman Okurları Derneği arşivinden derlenen "Çizgiyle Konuşanlar", "Fantazya" ve Bilimkurgu Sanatları Derneğinin hazırladığı "Fun-tastic" sergileri izleyiciyle buluşacak.

Film gösterimleri kapsamında, üniversitelerin animasyon bölümlerinden kısa filmler ve James Cameron'un "Terminatör" serisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında "Uluslararası Çizgiler" sergisinde uluslararası sanatçıların ağırlanması hedeflenirken, grafik tasarımcı ve illüstratör Andrea Pecchia, "Gölge Oyunu" ve "Türk Atası" gibi konuları çizgi roman formunda ele alan sanatçı Loulou Dedola, aynı kitabın illüstrasyonlarını üstlenen çizer Lelio Bonaccorso, dijital sanatçı Javad Takjoo ve çizgi roman sanatının yanı sıra heykel ve illüstrasyon üzerine çalışmalar yapan Mario Milano sergide yer alacak.

Türk ressam ve yazar Bedri Baykam yönetiminde "Türk Atası" kitabının yazarı Loulou Dedola ile 20 Eylül'de özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.