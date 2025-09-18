The King's Singers İstanbul'da Müziğe Doyurdu

Birleşik Krallık'tan The King's Singers grubu, bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" kapsamında Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Akapella müziğin dünyadaki önemli temsilcilerinden olan topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının (İBB Kültür) düzenlediği festivalin kapanış programında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahne aldı.

İki Grammy ve Emmy ödülü sahibi ve 55 yılı aşkın dünya çapında da akapella müziğin gelişimine katkı sunan grup, Patrick Dunachie, Edward Button, Julian Gregory, Christopher Bruerton, Nick Ashby ve Piers Connor Kennedy'den oluşuyor.

Tenor Julian Gregory, konserde yaptığı konuşmada, festivale davet edildikleri için teşekkür ederek, "Türkiye'ye ilk defa geldik. Çok mutluyuz. İstanbul harika bir şehir ve tekrar gelmek istiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Harika bir izleyicisiniz." ifadelerini kullandı.

Kontrtenor Edward Button ise kariyerlerinde 16. yüzyıl İngiliz Rönesansı döneminden müzikal eserlerin önemli olduğunu ve çokça dinlediklerini belirterek, konserde de bu müzikal geleneği yansıtmak üzere erken dönem koro müziğinden madrigallere ve dini müziklere uzanan üç parçalık bir seçki sunacaklarını aktardı.

İki bölümden oluşan konserde grup, "The Peanut Vendor", "I'm a Train", "Honey Pie", "Oh! I Can't Sit Down", "The Beach Boys", "The Lord's Prayer" ve "Prince Ali" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konser sonunda ise The King's Singers, sahneye sanatçı Melike Demirağ'ı davet ederek, birlikte "Arkadaş" şarkısını söyledi.