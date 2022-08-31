İzmir Büyükşehir Belediyesi Haberleri - İzmir Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haberleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi haber, İzmir Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Aydın haber! Germencik'te Büyük Zafer'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
İzmir gündem haberleri: Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başladı. Seyit Torun: "Pandemi Bitti, Başka Hastalık Başladı. O da Konser İptalleri"
Aydın gündem: Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı
İzmir haberi: İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu heyecanı başladı
Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Salı günü otobüsler, metro, marmaray bedava mı?
Başkan Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Sürecin Takipçisi Olacağız"
İzmir yerel haberi: Kemalpaşa Belediyesi'nden '29. Hamzababa Anma Etkinlikleri'
İzsu: "Kınık Atık Su Arıtma Tesisi Bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü Tarafından Engellendi"
METROPOLİS'TE İLK KEZ TOPLU HALDE AMFORA VE SU TESTİLERİ BULUNDU
İzmir haberi: Buca Metro'sunda ilk tünel kazısı General Asım Gündüz İstasyonu'nda
İzmir haberi: "Afyon'dan İzmir'e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü" sürüyor
İzmir yerel haberleri... U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili'de Yapılacak
Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: "Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir"
Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: "Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir"
İzmir haber! İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (4)
Son dakika haberi! İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti
Terk edildiği söylenen "kehanet merkezi" aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Terk edildiği söylenen "kehanet merkezi" aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Afyon haber | Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu"Nda 15 Kilometre Yürüdü
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında "İzmir Airshow" Gökyüzüne Damgasını Vuracak
Muhtar çöp tesisine depolamanın durdurulması için yargıya başvurdu
İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti
Son dakika haberi | SAVAŞ GEMİSİ NAE SAO PAULO'YA VERİLEN SÖKÜM İZNİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
İzmir haber | İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Dava Açıldı. Tunç Soyer: "Bir Zehir, Bir Çöp Kargosu Geliyor. Yağma Yok, İzmir Buna Geçit Vermeyecek"
İzmir yerel haberi: İzmir 100. Yıl Anı Evi'ne Anlamlı Bağış. Tunç Soyer: "Bu Hafızayı Birlikte Yaşatacağız"
İzmir gündem haberi | İZMİR'DE 9 EYLÜL AFİŞLERİ TARTIŞMA YARATTI
CHP'nin İzmir'de astırdığı afişler, İYİ Parti'den sonra AK Parti'nin de tepkisini çekti
AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi
İzmir haber: İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar
Son dakika haberi | Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü Yenilendi
İzmir yerel haberi: Karaburun'da Üzüm Şenliği. Tunç Soyer: "Önce Toprağımıza Sahip Çıkacağız"
İzmir haberleri | Tunç Soyer, Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği'ne Katıldı: "Bu Toprağın Gücünü Bizler Koruyacağız"
İzmir haber! Bayraklı Sokaklarına 62 Bin Metrekare Asfalt Serildi
İzmir haberi: Midillili turistler, hafta sonu için İzmir'i seçti
12 - 13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Çeşme'de yangın mı çıktı? 18 Temmuz İzmir-Çeşme Otluk alandaki yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?