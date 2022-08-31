İzmir Büyükşehir Belediyesi Haberleri - İzmir Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi haber, İzmir Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Aydın haber! Germencik'te Büyük Zafer'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Aydın haber! Germencik'te Büyük Zafer'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 1 Saat Önce
İzmir haber: İzmirliler 30 Ağustos'u konserlerle kutladı

İzmir haber: İzmirliler 30 Ağustos'u konserlerle kutladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 5 Saat Önce
İzmir gündem haberleri: Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başladı. Seyit Torun: 'Pandemi Bitti, Başka Hastalık Başladı. O da Konser İptalleri'

İzmir gündem haberleri: Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başladı. Seyit Torun: "Pandemi Bitti, Başka Hastalık Başladı. O da Konser İptalleri"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 6 Saat Önce
İzmir haberi: İzmir Kent Turları Başlıyor

İzmir haberi: İzmir Kent Turları Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 6 Saat Önce
Aydın gündem: Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı

Aydın gündem: Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 8 Saat Önce
İzmir haberi: İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu heyecanı başladı

İzmir haberi: İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu heyecanı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Dün 08:41
Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Salı günü otobüsler, metro, marmaray bedava mı?

Yarın otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Salı günü otobüsler, metro, marmaray bedava mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
Başkan Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: 'Sürecin Takipçisi Olacağız'

Başkan Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Sürecin Takipçisi Olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
İzmir haber! Afyon'dan İzmir'e Zafer Yürüyüşü devam ediyor

İzmir haber! Afyon'dan İzmir'e Zafer Yürüyüşü devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
İzmir haberleri... İzmir'e Disk Atmada 2 Altın Madalya

İzmir haberleri... İzmir'e Disk Atmada 2 Altın Madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
İzmir yerel haberi: Kemalpaşa Belediyesi'nden '29. Hamzababa Anma Etkinlikleri'

İzmir yerel haberi: Kemalpaşa Belediyesi'nden '29. Hamzababa Anma Etkinlikleri'

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
İzsu: 'Kınık Atık Su Arıtma Tesisi Bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü Tarafından Engellendi'

İzsu: "Kınık Atık Su Arıtma Tesisi Bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü Tarafından Engellendi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
METROPOLİS'TE İLK KEZ TOPLU HALDE AMFORA VE SU TESTİLERİ BULUNDU

METROPOLİS'TE İLK KEZ TOPLU HALDE AMFORA VE SU TESTİLERİ BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 29.08.2022
İzmir haberi: Buca Metro'sunda ilk tünel kazısı General Asım Gündüz İstasyonu'nda

İzmir haberi: Buca Metro'sunda ilk tünel kazısı General Asım Gündüz İstasyonu'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 28.08.2022
İzmir haberi: 'Afyon'dan İzmir'e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü' sürüyor

İzmir haberi: "Afyon'dan İzmir'e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü" sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 28.08.2022
İzmir yerel haberleri... U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili'de Yapılacak

İzmir yerel haberleri... U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası Dikili'de Yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 27.08.2022
Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: 'Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir'

Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: "Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: 'Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir'

Bakan Kurum'dan Asbestli Nae Sao Paulo Açıklaması: "Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Verilmeyecektir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
İzmir haber! İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (4)

İzmir haber! İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (4)

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Bayraklılı gençlerden Kocatepe'de Atatürk imzası

Bayraklılı gençlerden Kocatepe'de Atatürk imzası

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
İzmir haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir haberleri: İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Son dakika haberi! İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi! İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş

Terk edildiği söylenen "kehanet merkezi" aslında uzun yıllar işlevini korumuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de

Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş

Terk edildiği söylenen "kehanet merkezi" aslında uzun yıllar işlevini korumuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
Afyon haber | Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki 'Zafer Yolu'Nda 15 Kilometre Yürüdü

Afyon haber | Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu"Nda 15 Kilometre Yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 26.08.2022
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında 'İzmir Airshow' Gökyüzüne Damgasını Vuracak

İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında "İzmir Airshow" Gökyüzüne Damgasını Vuracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 25.08.2022
İzmir haberleri... Bayraklı'dan 'Kocatepe' çıkarması

İzmir haberleri... Bayraklı'dan 'Kocatepe' çıkarması

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 25.08.2022
İzmir yerel haberi: İzmir'den Köln'e Antrenör Transferi

İzmir yerel haberi: İzmir'den Köln'e Antrenör Transferi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 25.08.2022
Başkan Soyer, Zafer ve Anma Yürüyüşü'nün Startını Verdi

Başkan Soyer, Zafer ve Anma Yürüyüşü'nün Startını Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 25.08.2022
Muhtar çöp tesisine depolamanın durdurulması için yargıya başvurdu

Muhtar çöp tesisine depolamanın durdurulması için yargıya başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

İzmir yerel haberleri... Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
Son dakika haberi | SAVAŞ GEMİSİ NAE SAO PAULO'YA VERİLEN SÖKÜM İZNİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Son dakika haberi | SAVAŞ GEMİSİ NAE SAO PAULO'YA VERİLEN SÖKÜM İZNİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
İzmir haber | İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Dava Açıldı. Tunç Soyer: 'Bir Zehir, Bir Çöp Kargosu Geliyor. Yağma Yok, İzmir Buna Geçit Vermeyecek'

İzmir haber | İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Dava Açıldı. Tunç Soyer: "Bir Zehir, Bir Çöp Kargosu Geliyor. Yağma Yok, İzmir Buna Geçit Vermeyecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
İzmir haberleri | Bayraklı'ya Porsuk Çayı Modeli

İzmir haberleri | Bayraklı'ya Porsuk Çayı Modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 24.08.2022
Tunç Soyer: 'Tarihsel Bir Sorumluluk Üstlendik'

Tunç Soyer: "Tarihsel Bir Sorumluluk Üstlendik"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 23.08.2022
İzmir yerel haberi: İzmir 100. Yıl Anı Evi'ne Anlamlı Bağış. Tunç Soyer: 'Bu Hafızayı Birlikte Yaşatacağız'

İzmir yerel haberi: İzmir 100. Yıl Anı Evi'ne Anlamlı Bağış. Tunç Soyer: "Bu Hafızayı Birlikte Yaşatacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 23.08.2022
YASSITEPE HÖYÜĞÜ'NDE 5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU

YASSITEPE HÖYÜĞÜ'NDE 5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 23.08.2022
İzmir gündem haberi | İZMİR'DE 9 EYLÜL AFİŞLERİ TARTIŞMA YARATTI

İzmir gündem haberi | İZMİR'DE 9 EYLÜL AFİŞLERİ TARTIŞMA YARATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
CHP'nin İzmir'de astırdığı afişler, İYİ Parti'den sonra AK Parti'nin de tepkisini çekti

CHP'nin İzmir'de astırdığı afişler, İYİ Parti'den sonra AK Parti'nin de tepkisini çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü Yenilendi

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü Yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi

AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
İzmir haber: İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar

İzmir haber: İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
Son dakika haberi | Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü Yenilendi

Son dakika haberi | Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü Yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
İzmir yerel haberi: Karaburun'da Üzüm Şenliği. Tunç Soyer: 'Önce Toprağımıza Sahip Çıkacağız'

İzmir yerel haberi: Karaburun'da Üzüm Şenliği. Tunç Soyer: "Önce Toprağımıza Sahip Çıkacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
İzmir haberi... Bornova'da Temizlik Seferberliği

İzmir haberi... Bornova'da Temizlik Seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 22.08.2022
SPOR Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

SPOR Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 21.08.2022
İzmir haberleri | Tunç Soyer, Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği'ne Katıldı: 'Bu Toprağın Gücünü Bizler Koruyacağız'

İzmir haberleri | Tunç Soyer, Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği'ne Katıldı: "Bu Toprağın Gücünü Bizler Koruyacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 21.08.2022
İzmir haber! Bayraklı Sokaklarına 62 Bin Metrekare Asfalt Serildi

İzmir haber! Bayraklı Sokaklarına 62 Bin Metrekare Asfalt Serildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 21.08.2022
Başkan Soyer'den İş Dünyasına 'İktisat Kongresi' Çağrısı

Başkan Soyer'den İş Dünyasına 'İktisat Kongresi' Çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 21.08.2022
İzmir haberi: Midillili turistler, hafta sonu için İzmir'i seçti

İzmir haberi: Midillili turistler, hafta sonu için İzmir'i seçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 20.08.2022
12 - 13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

12 - 13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 12.08.2022
Çeşme'de yangın mı çıktı? 18 Temmuz İzmir-Çeşme Otluk alandaki yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

Çeşme'de yangın mı çıktı? 18 Temmuz İzmir-Çeşme Otluk alandaki yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 18.07.2022
Survivor Sude elendi mi? Survivor 2022 Sude Burcu elendi mi, neden elendi? Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Sude elendi mi? Survivor 2022 Sude Burcu elendi mi, neden elendi? Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İzmir Büyükşehir Belediyesi - 25.05.2022
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