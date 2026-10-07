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Defne Tugay'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve özel yaşamına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kızı olan Defne Tugay’ın mesleği ve eşiyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Defne Tugay kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Tugay'ın kızı Defne Tugay kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

CEMİL TUGAY'IN KIZI DEFNE TUGAY KİMDİR?

Defne Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kızıdır. Eğitimini ve kariyer adımlarını tasarım alanında şekillendiren Defne Tugay, mesleki yaşamını iç mimar olarak sürdürmektedir. İç mimarlık ve mekan tasarımı üzerine çalışmalar yürüten Tugay’ın özel yaşamına ilişkin bazı bilgiler de 19 Eylül 2025 tarihinde Çeşme’de gerçekleştirilen düğün töreniyle kamuoyuna yansımıştır.

DEFNE TUGAY NE İŞ YAPIYOR?

Defne Tugay, iç mimar olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim ve kariyer yolculuğunu tasarım alanında şekillendiren Tugay, iç mimarlık ve mekan tasarımı üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Tugay’ın mesleki yaşamı tasarım alanında şekillenirken, çalışmalarının odağında iç mimarlık ve mekan tasarımı bulunmaktadır. Kendisi, mesleki faaliyetlerini iç mimar olarak devam ettirmektedir.

DEFNE TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Defne Tugay’ın kaç yaşında olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğum tarihi veya yaşı yer almamaktadır.

DEFNE TUGAY NERELİ?

Defne Tugay’ın doğum yeri veya memleketine ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Babasının kökeni Tunceli'ye dayanmaktadır.

DEFNE TUGAY EŞİ KİM?

Defne Tugay, 19 Eylül 2025 tarihinde Mümtaz Şanlı ile evlendi. Çiftin düğün töreni İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Swissôtel Resort’ta gerçekleştirildi.

Basına kapalı olarak düzenlenen törene yoğun katılım oldu. Düğüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende Defne Tugay ile Mümtaz Şanlı'nın evliliği gerçekleşti. 19 Eylül 2025 tarihli haberde de Defne Tugay ile Mümtaz Şanlı'nın Çeşme'deki düğün töreni doğrulanıyor.

Defne Tugay'ın özel yaşamına ilişkin verilen bilgiler kapsamında eşi Mümtaz Şanlı'dır. Çiftin düğün töreni Çeşme'deki Swissôtel Resort'ta basına kapalı şekilde gerçekleştirilmiştir.