İzmir'de denetimli serbestlik protokolüne Başsavcılık ve Büyükşehir imza attı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında denetimli serbestlik alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen törende işbirliği protokolüne imza attı.

Protokolle denetimli serbestlik yükümlülerinin belediyenin uygun görülen birimlerinde kamu yararına çalışma faaliyetlerine katılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda adalet hizmetleri ile yerel yönetim imkanlarının ortak bir toplumsal sorumluluk anlayışında buluşturulması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve suçun tekrarının önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA