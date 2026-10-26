Gaziantep'teki iklim diyaloğunda belediye başkanları kuraklık ve uyumu anlattı

Gaziantep'te düzenlenen "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" programı, "Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Dönüşüm Toplantısı" oturumuyla sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Teymur Continental Otel ve Kongre Merkezi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, bu tarz toplantıların yerel yöneticilere ve iklim konusunda çalışmaları olanlara yol gösterici olması açısından önem arz ettiğini söyledi.

İzmir'de iklim, enerji ve su konusunda birçok çalışma yaptıklarını anlatan Tugay, şöyle konuştu:

"İklim krizini anlamak için önce işin ciddiyetine vakıf olmak lazım. İşin ciddiyetinin ne olduğunu herkes yaşıyor. Kuraklık en ağır problem. En keskin tehdit eden şey, sıcaklık dalgalarıyla beraber özellikle ülkenin batısında, güneyinde yaşanan orman yangınları. Bunlara muhatap olan insanlar iklim krizini bizzat yaşıyorlar. Çiftçilerimiz çok problemli. Tarım yapan insanlar anormal iklim şartlarından dolayı çok zorlanıyor. Kışın ani, sert ve çok hızlı hava sıcaklığı değişimleri, çiftçileri zorlamakta. Özetle çiftçiler aşırı stres altındalar."

Kentlerde yaşayan insanların da iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Tugay, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla önümüzde iki tane görev var. Birisi karbon emisyonunu azaltmak, ikincisi ise halihazırda oluşmuş iklim krizi kaynaklı problemlere karşı şehirlerimizin uyumunu sağlamak ve dirençli şehirler oluşturmak. Karbon emisyonunu azaltmak için bir şeyler yapmamız lazım. Halihazırda yaşadığımız çok fazla sorun var. Bunlarla ilgili bir adaptasyon programımız olması lazım. Bugün karbon emisyonunu sıfırlasak bile iklim krizinin ve havadaki karbonun geri dönmesi için kimisi '50 yıl' kimisi '30 yıl gerekiyor' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 59 yaşındayım, benim için iklim krizinin bitme imkanı yok."

Tugay, belediye başkanları ve yerel yönetimlerin şehirleri ve doğayı mevcut şartlara göre hazırlamak ve adaptasyon programları yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de düzenlenen toplantıyla evrensel ölçekte iklim krizine dair görüşleri tartışmayı istediklerini belirtti.

İklim krizinin artık daha fazla tartışılması gerektiğini ifade eden Küçük, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın her yerinde evrensel sorunlarla karşı karşıyayız. Dünya Bankası'nın 2021 yılında yayınladığı rapora göre, dünya evrensel ölçekte gerekli önlemler almazsa 2050 yılına kadar 216 milyon iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle kendi ülkelerinden göç etmek zorunda kalacak. Biz, ne yazık ki göç hareketlerinin dünyada nelere yol açtığını ve nasıl sonuçlara ulaştığını çok iyi biliyoruz. ABD'de 2023'te yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar 14,5 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olmuştur. Avrupa'da benzer rakamlar söylemek mümkün. Bu örnekler bize şunu gösteriyor, iklim krizi dünyanın her yerinde hissediliyor."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise illerde düzenlenen bu tarz programlarla COP31'e güçlü bir iradeyle hazırlandıklarını dile getirdi.

İklim krizinden en çok etkilenen kurumların belediyeler olduğunu anlatan Aras, şunları kaydetti:

"Biz, bugün orman yangınlarını en yoğun bölgemizde hissediyoruz. Su kıtlığını, kuraklığı yine bölgemizde hissediyoruz. Bir tarafta kuraklık varken, selleri ve su baskınlarını da yaşıyoruz. En çok etkilenen yine kentler, bu yüzden çözümler de yerelde bulunmalı. Her kentin dinamiği farklı. Önemli olan gerçekten kentlerin politikaları ve projeler, ulusal ve uluslararası düzlemde dikkate alınmak zorunda. Kentlerin politikalarını ön plana koymak zorundasınız. Bu toplantılar çok kıymetli. COP31'de yerel yönetimlere ağırlık verilmeli."

Program, gün içerisinde çeşitli oturum ve görüşmelerle devam edecek.

Kaynak: AA