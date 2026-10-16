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Karşıyaka'nın yeni stadı için zemin etüdü ihalesi 7 milyon 290 bin 800 TL'ye sonuçlandı

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Karşıyaka'nın yeni stadı için zemin etüdü ihalesi 7 milyon 290 bin 800 TL'ye sonuçlandı
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Karşıyaka'nın yeni stadı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zemin ve temel etüdü ihalesi 7 milyon 290 bin 800 TL'lik teklifle sonuçlandı. İhaleyi alan firma sözleşme sonrası 15 gün içinde başlayacak, 120 günlük rapor sürecinin ardından yapım ihalesine geçilecek.

İZMİR'in en eski kuruluşlu spor kulübü Karşıyaka'nın yıllardır kavuşmayı beklediği yeni stadı konusunda zemin ve temel etüdü için inşaatı üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ilk ihale sonuçlanırken, 120 günlük rapor süresi başladı. Daha önce açılan davalarla Ocak 2014 ve Haziran 2017'de TOKİ tarafından yapılan iki ihalesi de iptal olan, yıkılıp 11 yıldır atıl bekleyen Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılacak Zübeyde Hanım Stadyumu için önemli eşik aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihale 7 milyon 290 bin 800 TL'lik teklifle sonuçlanırken, ihaleyi alan firma sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde çalışmalara başlayacak. Zemin etüdü ve raporlama işinin 120 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Gençlik Spor Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayında imzaladığı iş birliği protokolüyle yapımını belediyenin üstlendiği statta zemin etüdü çalışmalarının ardından yapım ihalesi süreci başlayacak. İlk projeyi çizen Mimar Bahadır Kul'un güncellediği, Karşıyaka taraftarının talebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Atatürk'ün kabri ilçede bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdiği stat yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olacak. 2 yılda tamamlanması beklenen stat, tek katlı tribün düzeni ve taraftarları sahaya yakın tutan kompakt bir stat anlayışıyla yapılacak. 114 yıllık Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 1998 yılından beri kendi stadına kavuşmanın hayalini kuruyor. Daha önce Çiğli ve Örnekköy'de gündeme gelen arazilerdeki projeler gerçekleşmemiş, 2015'te yeni stat için yıkılan İlçe Stadı arazisine yapılacak proje ise davalarla gecikmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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