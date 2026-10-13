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Özgür Özel, Cemil Tugay'a "Namussuz" dedi

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Özgür Özel, Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel, Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti saflarına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerini kullandı.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için "namussuz" ifadesini kullandı.
  • Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de gösterilen 31 belediye başkanı adayından 29'unun seçildiğini belirtti.
  • Özel, Cemil Tugay'ı aday yapan son imzayı atan elin kırılması gerektiğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında Tugay için "Namussuz" ifadesini kullandı. 

Cemil Tugay konusunda kendisine özeleştiri yapılıp yapılmadığının sorulduğunu belirten Özel, "Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı. 

"İZMİRLİLERİ KAHREDECEK İŞLER YAPMAYA BAŞLADI"

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yangın yerinde İzmir belediye başkanı da gitti AK Parti’ye katıldı. Kendisini seçenlere ihanet edip, arkadaşlarına yol arkadaşlarına ihanet edip, ettiği her yemini hiç edip daha 10 gün önce söylediği sözleri hepsini birden yok sayıp gidip bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, oralarda pişkin pişkin sırıtmaya ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı.

Bu ne ilk, belki de son olmayacak… Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem.

Ben bir yıl önce kongremizi yaparken iktidara gül bahçelerinden değil, dikenli yollarda yürümeyi, eziyet çekmeyi, üzülmeyi ama teslim olmamayı vadediyorum demiştim. Oradaki yolda devam ediyoruz.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK YEREL SEÇİM BAŞARISIYDI"

İzmir’de yaşananların İzmirlilere hissettirdiklerini anlıyorum. 

İzmir’de 31 belediye başkanı adayı göstermiş ve 29’unun seçilmesini 31 Mart akşamı sevincini sizlerle birlikte yaşamış birisiyim ben. Bugün orda burada yalan beyanlarda bulunanlar ilk telefonla kutlamaları yapıyorlardı. Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı. Türkiye’nin yüzde 65’i, ekonominin yüzde 85’i, İzmir’de bir Menemen ve Aliağa dışında tamamı kazanılmıştı. Çok büyük bir zaferdi.

"BU KAFA KIRILAYDI..."

O gün belirlenen, çeşitli yöntemlerle diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday bugün ihanet etti. Şimdi birileri o gün başarı deyip sahiplenen birileri ıvır zıvır konuşuyor: “Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, özeleştiri yapacak mısın?” Özeleştiri ne? İçim yanıyor içim. Eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı. O özeleştiri ne?

"SİZİN GİBİ HAYSİYETSİZLİK PEŞİNDE KOŞANLARA BU PARTİYİ TESLİM ETMEM"

Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın’da topuklayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar. Prensesleri Afyon’dan AK Parti’ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar. Ataşehir’de altı meclis üyesinin beşi önceki dönemin sorumluğunda olanlar. Çıkıp da bize İzmir’le aramıza girip “Özür dilecek misin?”. İzmirli’nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.

Kimsiniz siz? Butlancılar… Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar… Kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler. İzmir’le Yeni Parti’nin arasına, İzmir’le Özgür Özel’in arasına kimse giremez.

İzmir sana selam olsun, İzmir Yeni Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun. Hepinizi çok seviyoruz."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıMehmet Kol:

bundan hiç Birşey olmaz önce uslübünü düzeltmesi lazım

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuri Sobu:

Aynen katılıyorum!!Doğru üslup çok önemli!!! Zamanında birilerinden de duymustuk fazlasını"" Cibiliyetsiz, Omurgasız, Çapulcu, Ayyaş v.s.gibi sözler.

yanıt9
yanıt11
Haber Yorumlarıkoru hayat:

kendisi namus abidesi zaten...

yanıt8
yanıt3
Haber Yorumlarımehmet resat:

Sizinkinin uslubu cok mu iyi ,ilk başta kendinize bakın, hırsız toplulugu, dini imanı hırsızlıga arsızlıga alet eden topluluk

yanıt4
yanıt7
Haber Yorumlarıyunus deniz:

siyaset namussuzu demek istemiştir. mansur yavaşta chp den ayrılırken namussuz kelimesini kullandı."Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur"

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Özel adamının dikkatine. Bir sürü hırsızı arsızı rüşvetçiyi aday yaptın da İzmir belediyesi'ni kurtarmak için AK Parti'ye geçine mi dil uzatıyorsun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

O adayların çogu eskiden gelme. Biat edene hay hay etmeyene hırsız. Teraziniz bozuk.

yanıt10
yanıt5
Haber YorumlarıFerit Gündüz:

fonculara lafın yok galiba onlarda korkuyor musun

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıSabri Kılıc:

yakışmadı yakışmıyor bu yüzden zaten kap hep kazanıyor muhalefet bitik

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus deniz:

mansur yavaş ne demişti..? "Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur" onu sözü hatırlatmak istemiştir..

yanıt0
yanıt0

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