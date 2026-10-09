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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı

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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalıp önceki gün AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili konuştu. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? Ak Parti’ye hizmet edecek. Olmaz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP'den istifa edip bir süre bağımsız kaldıktan sonra önceki gün AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

KRT TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay’ın belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlere ilişkin özel raporların partinin arşivinde durduğunu belirtti. 

"ÖZEL RAPORLAR PARTİNİN ARŞİVİNDE DURUYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor.

Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat’a veriyorsunuz? Ben partinin Genel Başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken, siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? Ak Parti’ye hizmet edecek. Olmaz."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Buğün Kendi partisini satan yarın gittiği partiyide satar

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