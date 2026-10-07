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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında son günlerde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından, Tugay’ın hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Kamuoyunda Cemil Tugay’ın yaşı, nereli olduğu, doktorluk geçmişi ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Cemil Tugay kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar...

CEMİL TUGAY KİMDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında son dönemde gündeme gelen siyasi gelişmelerin ardından hayatı, eğitim geçmişi, doktorluk kariyeri ve siyasi yaşamı merak konusu oldu. 1967 yılında Van’da dünyaya gelen Tugay, eğitim hayatını İzmir’de sürdürdü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Tugay, uzun yıllar plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında CHP'ye üye olarak siyasete adım atan Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden istifa ederek görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürmektedir.

CEMİL TUGAY NERELİ?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da doğdu. Tugay’ın doğduğu dönemde babası Van’da mecburi hizmet görevini yürütüyordu. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay, çocukluk ve eğitim yıllarının büyük bölümünü İzmir’de geçirdi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında mezun olan Tugay, aynı okulun lise bölümünü ise 1983 yılında tamamladı. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görerek 1989 yılında mezun oldu.

CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Cemil Tugay, 1967 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

CEMİL TUGAY MESLEĞİ NE?

Cemil Tugay’ın mesleği doktorluktur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olan Tugay, mezuniyetinin ardından Çorum ve Tire’de yaklaşık dört yıl pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1993 yılında uzmanlık eğitimine başlayan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor oldu. Uzmanlığının ardından Karşıyaka Devlet Hastanesi ve İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde görev yaptı.

Tugay, 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı. Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini ise belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

CEMİL TUGAY NE DOKTORU?

Cemil Tugay, plastik cerrahi uzmanıdır. Tıp fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra bir süre pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay, 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başladı.

Uzmanlık eğitimini 2000 yılında tamamlayan Tugay, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor oldu. Mesleki kariyerinin bir bölümünde yurt dışında da görev yapan Tugay, 1997 yılında ABD’de bulunan Cleveland Clinic’te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde ve İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapan Tugay, 2009 yılından itibaren serbest hekimlik yaptı.

CEMİL TUGAY'IN DOKTORLUK KARİYERİ

Cemil Tugay’ın doktorluk kariyeri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu 1989 yılında başladı. Çorum ve Tire’de dört yıl pratisyen hekim olarak görev yaptıktan sonra plastik cerrahi alanında uzmanlık eğitimine yöneldi.

1993 yılında başlayan ihtisas sürecinin ardından 2000 yılında uzman doktor unvanını aldı. Uzmanlık eğitimi döneminde 1997 yılında ABD’ye giderek Cleveland Clinic’te bir yıl araştırmacı doktor olarak görev yaptı.

Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 2009 yılında serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, belediye başkanlığı görevinin ardından muayenehanesini kapattı.

CEMİL TUGAY EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Cemil Tugay, Öznur Tugay ile evlidir. Tugay’ın evliliğinden 3 çocuğu bulunmaktadır.

CEMİL TUGAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Cemil Tugay’ın siyasi kariyeri 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı. Sonraki yıllarda parti teşkilatlarında ve çeşitli mesleki kuruluşlarda görevler üstlendi.

2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2012-2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulunda yer aldı ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı görevini yürüttü.

2013 ve 2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu’nda görev yapan Tugay, 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na seçildi. 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda yer alan Tugay, bilişim, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2016 yılında ise aynı yönetimde STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Mesleki kuruluşlarda da görev alan Tugay, 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’na seçildi. 2017-2018 döneminde Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Tugay, bu tarihten itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmektedir.