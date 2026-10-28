İçişleri Bakanı Çiftçi, Tugay'ı AK Partili İnan'ın da katıldığı kabulde ağırladı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Tugay'ı AK Partili İnan'ın da katıldığı kabulde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katıldığı kabulde Çiftçi, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için İnan ve Tugay'a teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen kabule AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katıldığını belirtti.
Çiftçi, İnan ve Tugay'a nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA