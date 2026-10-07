AK Parti'nin İzmir paylaşımı nedir, 07.10.2026 anlamı nedir? İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçecek?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. CHP'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak görevini sürdüren Tugay'ın 7 Ekim'de Ak Parti'ye katılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takılacağı öne sürülürken, Ak Parti'nin İzmir temalı paylaşımı dikkat çekti. Peki, Ak Parti'nin İzmir paylaşımı nedir? İzmir Ak Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay Ak Parti'ye mi geçecek? Detaylar..

AK PARTİ'NİN İZMİR PAYLAŞIMI NEDİR?

Ak Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 6 Ekim'de İzmir temalı bir video paylaşıldı. Paylaşımda kum saati emojisi kullanılırken videoda önce çöp dağlarının bulunduğu görüntüler yer aldı. Ardından güneşin doğduğu ve çiçeklerin açtığı görüntülere geçildi. Videonun arka planında İzmir Marşı kullanıldı.

Videonun sonunda ise 07.10.2026 tarihi gösterildi. Ak Parti'nin paylaşımında Cemil Tugay'ın adına veya Ak Parti'ye katılacağına ilişkin doğrudan bir ifadeye yer verilmedi. Ancak paylaşımın, Tugay'ın Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da söz konusu videoyu paylaşarak kum saati eşliğinde "Dağlarında çiçekler, dört bir yanında eserler açsın İzmir’im… 07.10.2026" ifadesine yer verdi.

İZMİR AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir'in Ak Parti'ye geçeceğine ilişkin bir durum söz konusu değil. Gündemdeki iddia, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılıp katılmayacağıyla ilgili.

Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından bağımsız olarak görevini sürdürdüğü ve Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların bir süredir kamuoyunda konuşulduğu aktarıldı. 7 Ekim tarihini taşıyan AK Parti paylaşımı da bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

AK Parti'nin paylaşımında Tugay'ın ismi doğrudan yer almadığı için videonun tek başına parti değişikliğinin resmi açıklaması niteliğinde olmadığı görülüyor. Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ise 7 Ekim'de yapılacağı belirtilen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gündemde bulunuyor.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Bununla birlikte çeşitli siyasi çevrelerden Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti'ye katılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine parti rozetini takacağı yönünde iddialar gündeme getirildi.

İddiaların yeniden gündeme gelmesinde AK Parti'nin İzmir Marşı eşliğinde hazırladığı ve sonunda 07.10.2026 tarihinin yer aldığı video etkili oldu. Paylaşımda Tugay'ın adına doğrudan yer verilmemesine rağmen video, kamuoyunda Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla birlikte değerlendirildi.

Tugay ayrıca geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını açıkladı ve kabul için teşekkür etti.

Bu gelişmelerin ardından gözler 7 Ekim'de yapılacağı belirtilen AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin resmi gelişmenin bu süreçte ortaya çıkması bekleniyor.