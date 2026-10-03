zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddia yeniden gündeme geldi. A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiğini belirttiği bilgilere dayanarak Tugay'ın önümüzdeki hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katılabileceğini öne sürdü. Peki, Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar haberimizde.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Gazeteci Zafer Şahin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki kulis bilgisini Aklın Yolu programında gündeme getirdi. Şahin, kendisine aktarılan bilginin İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına dayandığını ifade ederek, Tugay'ın AK Parti'nin önümüzdeki hafta yapılacak ilk grup toplantısında partiye katılabileceğini söyledi.

Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeğe saygı çerçevesinde ismini vereceğim; Onur Çakır vardır, İzmirli gazeteci arkadaşım. Biz Yeni Asır'da beraber de çalıştık, onun İzmir'de kendi bir internet sitesi de var. O dün beni aradı. Onun bilgisi ki yakındır, oraları iyi takip eder; önümüzdeki hafta ilk grup toplantısında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağını bana söyledi. Onun Büyükşehir kaynaklarından aldığı bilgi bu. Yani sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde"

Şahin'in aktardığı bu bilgi, şu aşamada bir kulis iddiası olarak gündemde bulunuyor. A Haber'in 2 Ekim tarihli yayınında da Tugay'ın yanı sıra bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği yönündeki kulis bilgileri ele alındı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İddianın merkezinde, Cemil Tugay'ın Ankara temasları da bulunuyor. Zafer Şahin, Tugay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere randevu talep ettiğini ve görüşmenin baş başa gerçekleşmesini istediğini aktardı.

Şahin, Ankara ziyaretinin ardından Tugay'ın AK Parti İzmir milletvekilleriyle de temaslarının konuşulduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında şöyle; Cemil Tugay'ın Ankara ziyareti o gün, çarşamba günü, öğle saatlerinde duyulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu talebi Cemil Tugay'dan geliyor. Kendisi baş başa bir görüşme gerçekleştirmek istiyor."

Şahin ayrıca Tugay'ın aynı gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye de dikkat çekti ve bu temasın kulislerdeki iddialar açısından önemli görüldüğünü ifade etti.

"MUHALEFETİN AYARLARINI VE DENGESİNİ BOZACAK BİR GELİŞME"

Zafer Şahin, olası bir parti değişikliğinin İzmir açısından siyasi anlamına ilişkin değerlendirmesinde kentin geçmişine dikkat çekti.

Şahin, İzmir'in uzun yıllardır CHP ve DSP geleneğinden gelen belediye programda Zafer Şahin tarafından yapılan değerlendirmeler olarak aktarıldı. yönetimleri tarafından idare edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Efendim, işte bu önemli mi, Büyükşehir Belediye Başkanı niye geçiyor? Tabii bu siyaseten tartışılır ama sembolik anlamda önemli. Niye önemli? Çünkü İzmir, Türkiye'de muhalefetin, özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kent."

Şahin, sözlerini İzmir'in yaklaşık 30 yıllık siyasi geçmişine ilişkin değerlendirmesiyle sürdürdü ve olası geçişin kentteki siyasi dengeler bakımından tartışılacağını söyledi.

"Şimdi burada böylesine kale olarak görülen bir kentin, 'gitti gidiyor' denilen bir iktidar partisine geçmesi, en azından yerel yönetimin, aslında muhalefetin ayarlarını ve dengesini bozacak bir gelişmedir"

Bu ifadeler, programda Zafer Şahin tarafından yapılan değerlendirmeler olarak aktarıldı.

"İZMİR UZUN YILLARDIR DOĞRU DÜZGÜN HİZMET ALAMIYOR"

Programda İzmir'deki yerel yönetim hizmetleri de gündeme geldi. Zafer Şahin, kentin ulaşım, trafik, altyapı ve şehircilik alanlarında sorunlar yaşadığını savundu.

Şahin, olası bir siyasi değişikliğin İzmir'deki hizmet beklentileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşte seçmen daha bir bilenir, ilk yerel seçimde hesabı daha sert keser... Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Ben oradaki insanlarımızın, İzmirlilerin hizmete ne kadar muhtaç ve ihtiyaç duyduğunu, hasret kaldıklarını ve devletin yaptığı yatırımların öneminin farkında olduklarını, en sıkı muhaliflerin bile devletin yaptığı yatırımların farkında olduklarını biliyorum."

Şahin, İzmir'deki ulaşım ve şehircilik sorunlarına ilişkin görüşlerini de şöyle sürdürdü:

"O yüzden ben İzmirli'nin şehircilik anlamında yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında, hizmet almak anlamında, bu geçişe çok da öyle düşünülenin aksine tepki göstermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü maalesef yerel yönetimler anlamında, şehircilik anlamında İzmir çok uzun yıllardır doğru düzgün bir hizmet alamıyor."

Programdaki değerlendirmesinde belediye meclisindeki karar alma süreçlerine de değinen Şahin, kendisinin konuştuğunu belirttiği Büyükşehir Belediyesi'ne ve AK Parti'ye yakın isimlerin, mecliste bugüne kadar kararların yüzde 94 oranında uzlaşıyla alındığını ve bunun devam edeceğini söyledi.

TAŞRA İLÇELERİ DE KATILACAK MI?

Cemil Tugay'la birlikte bazı ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılabileceği iddiası programın diğer başlıklarından biri oldu.

Zafer Şahin, kulislerde farklı sayılardan söz edildiğini belirterek bazı taşra ilçelerinin isimlerinin öne çıktığını söyledi:

"Başka belediyeler geçer mi? Evet, kimileri 6 belediye diyor, kimileri 3 belediye ismi veriyor ama daha çok taşra ilçeler diyebileceğimiz, yani metropolün dışındaki ilçelerin geçme ihtimali daha yüksek gözüküyor; Bergama gibi, Tire gibi, Bayındır gibi."

Şahin, Bergama, Tire ve Bayındır üzerinden geçmiş seçimlerdeki siyasi tabloya ilişkin örnekler verdi. Bergama Belediye Başkanı'nın daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu, ardından CHP'den belediye başkanı seçildiğini belirten Şahin, ilçenin önceki dönemde AK Parti yönetiminde bulunduğunu aktardı.

Bayındır'ın da yakın dönemde AK Parti yönetiminde olduğunu ifade eden Şahin, Tire için ise ilçenin geçmişte merkez sağ çizgisinin etkili olduğu yerlerden biri olduğunu söyledi.

Şahin'in dikkat çektiği bir diğer ilçe ise Çiğli oldu. Çiğli'nin AK Parti'ye katılması gelişmesinin kendisini şaşırttığını belirten Şahin, ilçenin metropolde ve CHP'nin güçlü olduğu bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

CEMİL TUGAY İÇİN AK PARTİ İDDİASI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası daha önce de kamuoyunda gündeme gelmişti. Eylül ayında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı ve üyelik formu doldurduğu yönündeki iddialar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basın danışmanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Ekim ayının başında ise Zafer Şahin'in Aklın Yolu programında aktardığı yeni kulis bilgisiyle konu yeniden gündeme taşındı. Şahin'in açıklamasında, bu kez önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti Grup Toplantısı ve 7-8 Ekim tarihleri işaret edildi.

Dolayısıyla mevcut haberin dayanağı, Zafer Şahin'in programda aktardığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına dayandırdığı partiye katılım iddiası.