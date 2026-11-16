İZBAN neden çalışmıyor? Alsancak ve Hilal istasyonları neden kapatıldı?

İzban'da 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı Alsancak ve Hilal istasyonlarına tren girişi durduruldu. Nedeni, Alsancak istasyonunda arızalanan bir trene müdahale edilirken katener telinin kopmasıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre onarım tamamlandı, iki istasyon yeniden yolcu almaya başladı ve hattı kullanan trenler saat 11.56 itibarıyla normal işletme düzenine döndü.

İZBAN NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İzban şu an çalışıyor. Sabah saatlerindeki aksaklık yalnız Alsancak ve Hilal istasyonlarını etkiledi; İzban'ın aktardığına göre hattın geri kalanında seferler sürdü. Arıza giderilene kadar trenler Kemer ile Halkapınar arasında çalıştırıldı, bu yüzden Alsancak'a giden yolcular Halkapınar'da aktarma yapmak zorunda kaldı. Bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

ALSANCAK VE HİLAL İSTASYONLARI NEDEN KAPATILDI?

Kapatmanın nedeni katener arızası. Alsancak istasyonunda arızalanan bir trene müdahale sırasında katener teli koptu ve iki istasyona tren girişi geçici olarak durduruldu. Telin neden koptuğuna dair resmî bir açıklama yapılmadı. Olayda yaralanan olduğuna dair bir bilgi de paylaşılmadı.

KATENER NE DEMEK?

Katener, elektrikli trenlere enerji veren ve rayların üzerinden geçen havai hat sistemi demek. Tren, çatısındaki pantograf denilen kol ile bu tele temas ederek elektriği alır. Tel koptuğunda o bölümdeki trenler enerji alamaz ve hat, onarım bitene kadar o kesimde kullanılamaz. İZBAN da elektrikli bir banliyö sistemi olduğu için katener arızası seferleri doğrudan etkiliyor.

ARIZA SIRASINDA HANGİ ULAŞIM SEÇENEKLERİ SUNULDU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aksaklık süresince Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvay seferleriyle alternatif ulaşım sağladı. Belediye, Halkapınar ile Alsancak arasında 845 numaralı Demiryolu Takviye Hattı otobüslerini devreye aldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Evet. Belediyenin açıklamasına göre katener hattındaki onarım tamamlandı ve trenler 11.56'dan itibaren normal düzende işliyor. Alsancak ve Hilal istasyonları yeniden yolcu kabul ediyor.